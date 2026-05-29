Programación TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en Suiza: partidos en directo, canales, calendario, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de Suiza en el Mundial de la FIFA 2026

Para ver los partidos de Suiza en el Mundial desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor suizo y disfruta del partido en directo. Todos los partidos de Suiza se emitirán gratis en los canales de SRG SSR, con comentarios en alemán (SRF), francés (RTS) e italiano (RSI) a través de sus respectivas apps Play.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Suiza?

En Suiza, la cadena pública Swiss Broadcasting Corporation (SRG SSR) tiene los derechos exclusivos de retransmisión.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

SRF, RTS y RSI ofrecerán toda la cobertura en directo y gratis a través de sus canales regionales. Podrás ver todos los partidos de Suiza en el Grupo K (contra Catar, Canadá y Bosnia-Herzegovina) y la final del Mundial sin suscripción de pago en SRF zwei (alemán), RTS Deux (francés) o RSI LA 2 (italiano).

📱 Transmisión digital y gratuita

Play SRF, Play RTS y Play RSI ofrecerán gratis todo el torneo en directo dentro del país. Los aficionados podrán ver las 104 retransmisiones de los partidos, repasar momentos destacados bajo demanda y disfrutar de análisis de expertos en dispositivos móviles, tabletas o televisores inteligentes, con comentarios regionales, a través de las apps y webs dePlay SRF, Play RTS o Play RSI.







