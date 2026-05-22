Retransmisiones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Argentina

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🇧🇦 Bosnia y Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croacia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Checa

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiyi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irán

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japón

DAZN Japón

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauricio

Aplicación New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Bajos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Perú

DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumanía

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudáfrica

SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV

🇪🇸 España

DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Suecia

TV4 Suecia | TV4 Play

🇨🇭 Suiza

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquía

Turquía

🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.

🇺🇿 Uzbekistán

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go





Derechos televisivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Argentina

En Argentina, los derechos de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se reparten entre televisión abierta, canales de pago y plataformas de streaming. Esto permite a los aficionados seguir el torneo por múltiples vías.

A continuación, te ofrecemos un desglose completo de dónde puedes ver la Copa del Mundo de 2026 en Argentina:

Cadena Tipo TV Pública En abierto Telefe En abierto TyC Sports Televisión de pago DSports (DirecTV) Televisión de pago

Streaming y opciones digitales

Paramount+ / Flow: Gracias a una reciente colaboración, la cobertura completa de DSports de los 104 partidos también estará disponible a través de Paramount+ para los suscriptores de los principales proveedores de televisión por cable, como Flow.

Disney+ Premium tiene los derechos regionales en Sudamérica y emitirá en directo numerosos partidos, incluidos los de la selección argentina.

Radio Nacional ofrecerá cobertura radial en directo de todos los partidos de Argentina.

Ya sea que prefieras las transmisiones gratuitas de La Albiceleste en TV Pública o quieras ver todos los partidos del torneo por DSports, tendrás muchas opciones para seguir la acción.