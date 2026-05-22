Retransmisiones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Argentina
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🌍 País / Región
📺 Emisora
🇦🇫 Afganistán
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Argelia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports, DGO, mitelefe, Paramount+.
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolivia
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV.
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croacia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Checa
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiyi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irán
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japón
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauricio
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Medio y Norte de África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Bajos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos
🇳🇿 Nueva Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Perú
DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumanía
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Sudáfrica
SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV
🇪🇸 España
DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Suecia
🇨🇭 Suiza
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquía
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.
🇺🇿 Uzbekistán
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Derechos televisivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Argentina
En Argentina, los derechos de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se reparten entre televisión abierta, canales de pago y plataformas de streaming. Esto permite a los aficionados seguir el torneo por múltiples vías.
A continuación, te ofrecemos un desglose completo de dónde puedes ver la Copa del Mundo de 2026 en Argentina:
Cadena
Tipo
TV Pública
En abierto
Telefe
En abierto
TyC Sports
Televisión de pago
DSports (DirecTV)
Televisión de pago
Streaming y opciones digitales
- Paramount+ / Flow: Gracias a una reciente colaboración, la cobertura completa de DSports de los 104 partidos también estará disponible a través de Paramount+ para los suscriptores de los principales proveedores de televisión por cable, como Flow.
- Disney+ Premium tiene los derechos regionales en Sudamérica y emitirá en directo numerosos partidos, incluidos los de la selección argentina.
- Radio Nacional ofrecerá cobertura radial en directo de todos los partidos de Argentina.
Ya sea que prefieras las transmisiones gratuitas de La Albiceleste en TV Pública o quieras ver todos los partidos del torneo por DSports, tendrás muchas opciones para seguir la acción.