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El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, rindió un emotivo homenaje al fallecido delantero del CD Tenerife Jesus de Miguel al anunciar el viernes su convocatoria para la selección. El atacante español, de 30 años, falleció trágicamente el 3 de noviembre tras sufrir una lesión mortal en el pecho durante un partido de Segunda División disputado a principios de esta semana.

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El técnico francés lamenta la muerte del delantero español

Zidane dedicó parte de la rueda de prensa del viernes, previa a los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, a expresar su pesar por la muerte del delantero de la segunda división española. De Miguel chocó con el portero del FC Andorra Jesus Owono en los últimos minutos del partido que disputaron el 2 de noviembre y sufrió una lesión cardíaca por traumatismo y una parada cardíaca. Aunque fue reanimado sobre el césped y trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Nuestra Senora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, su estado empeoró durante la noche.

El trágico choque provoca un emotivo homenaje

Tras la muerte del delantero a la mañana siguiente, una autopsia preliminar confirmó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo torácico accidental. Las autoridades policiales y judiciales españolas abrieron una investigación de rutina sobre la muerte no natural, posibles cargos por homicidio involuntario y los protocolos médicos a pie de campo.

El viernes, después de sumarse al seleccionador de España, Luis de la Fuente, y al presidente del Real Madrid, Florentino Perez, en el homenaje al jugador antes de su funeral en Navahermosa, la localidad natal de su familia, Zidane declaró a los periodistas: «Estoy triste por lo que ha pasado, profundamente afectado. Incluso se me pone la piel de gallina, porque nunca quieres ver algo así en un campo de fútbol».

El seleccionador de Francia trasladó también sus condolencias a los seres queridos del delantero: «Sobre todo, siento tristeza por la familia. Espero no volver a ver nada parecido en un campo de fútbol en lo que me queda de vida».

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El capitán regresa para los partidos internacionales de noviembre

Además de rendir homenaje a De Miguel, el excentrocampista del Real Madrid anunció una convocatoria de Francia de 23 jugadores para los partidos internacionales de noviembre. El capitán Kylian Mbappe regresa tras un periodo de baja por lesión para liderar al grupo, mientras que el atacante Pablo Pagis ha recibido su primera convocatoria con la selección absoluta después de destacar en su club.

Zidane contará con su capitán, ya recuperado, para guiar a la selección en sus dos últimos partidos del año, en los que buscará asegurar la clasificación para la fase eliminatoria de la competición.

El líder del grupo afronta dos partidos decisivos

Francia ocupa actualmente el primer puesto del Grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA con 10 puntos y se reunirá la próxima semana para disputar sus últimos encuentros de la fase de grupos. Primero viajará a Milán para enfrentarse el 12 de noviembre a Italia, segunda clasificada, en un duelo decisivo por el liderato. Tres días después, el equipo de Zidane cerrará su calendario recibiendo a Turquía en Burdeos el 15 de noviembre.