El Real Madrid busca atender la petición de su entrenador portugués José Mourinho, que considera necesario reforzar el eje de la defensa y el centro del campo.

Los responsables del conjunto merengue consideraban que el fichaje de Ibrahima Konaté era suficiente para dar un fuerte impulso a la línea defensiva.

Sin embargo, parece que el conjunto blanco ha empezado a trabajar para satisfacer los deseos del técnico portugués, y que la primera operación de la próxima temporada ya está cerrada.

Según informó el diario Sport, citando al experto en mercado Matteo Moretto, el Real Madrid ejecutará la cláusula de recompra de Jacobo Ramón, estrella del Como, de modo que el canterano de La Fábrica regresará al conjunto blanco el próximo verano.

Moretto señaló que la cantidad que pagará el conjunto blanco será inferior a los 9 millones de euros, en contra de lo publicado en diferentes informaciones. Y pese a que el regreso de Ramón ya está cerrado, eso no implica necesariamente que vaya a continuar en el Real Madrid una vez finalice el mercado de fichajes.

El club tendrá que tomar una decisión sobre si confiar en él e incorporarlo al primer equipo, o bien optar por venderlo y sacar un rendimiento económico de la operación.

El Como había pagado solo 2,5 millones de euros por el fichaje de Jacobo Ramón en julio de 2025. Desde entonces, su valor de mercado no ha dejado de crecer, hasta alcanzar los 45 millones de euros según las cifras actuales que publica el portal Transfermarkt.

Ramón tiene 21 años y ha ofrecido un rendimiento destacado bajo la dirección del entrenador Cesc Fàbregas.

El Real Madrid, que ha seguido de cerca su evolución desde su marcha, es consciente de que la subida de su valor de mercado puede reportarle un beneficio adicional en caso de venderlo, o brindarle la oportunidad de recuperar a un defensa destacado por una cantidad relativamente baja si decide quedárselo.

Jacobo Ramón sabe lo que significa vestir la camiseta del Real Madrid, y ya marcó goles en el estadio Santiago Bernabéu, donde disputó 6 partidos con el conjunto blanco, en los que anotó un gol que le dio al Real Madrid una trabajada victoria en los últimos instantes ante el Real Mallorca, durante la temporada 2024-2025.

Con el Como, en cambio, ha disputado hasta ahora 49 partidos y ha demostrado que no solo cuenta con destacadas cualidades defensivas, sino que también representa una amenaza ofensiva, tras haber marcado 5 goles.