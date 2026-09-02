Procedente del Atlético: el Real Madrid ficha a un nuevo jugador

El Real Madrid cerró el fichaje de una nueva joven promesa procedente de las filas de su eterno rival, el Atlético de Madrid, en una nueva operación que refleja la continuidad de los traspasos de jugadores entre las academias de los dos grandes de la capital española durante los últimos años.

Jorge Rajado, extremo de 20 años, publicó una foto en su cuenta de "Instagram" en la que aparecía con la camiseta del Real Madrid, en una clara señal de haber completado su traspaso al club blanco, apenas unos días después de anunciar su salida del Atlético de Madrid.

El diario español "As" había revelado que el Real Madrid se movió con fuerza para fichar a Rajado, después de que el jugador rescindiera su contrato con el Atlético tras 11 años en el club, quedando así cerca de fichar por el eterno rival.

El mensaje de despedida de Rajado al Atlético confirmó el final de su etapa en el club, donde dijo: "Ha llegado el momento de despedirme del Atlético de Madrid".

Y añadió el jugador: "Es difícil explicar lo que siento, porque llegué aquí siendo un niño y prácticamente crecí dentro de este club. He pasado aquí una parte muy importante de mi vida y me llevo conmigo muchas cosas y muchos recuerdos".

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Y continuó a través de Instagram: "He vivido momentos maravillosos y otros que no lo fueron tanto, pero he aprendido de cada uno de ellos. Y lo más importante para mí son las personas que he conocido durante estos años, compañeros, entrenadores y todos los que han estado conmigo en mi día a día".

Rajado dio las gracias a todos los que le ayudaron y confiaron en él durante su trayectoria, subrayando: "No es fácil marcharse de un lugar que ha sido mi casa durante 11 años, pero también me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y defendido este escudo".

Cerró su mensaje diciendo: "Gracias por todo lo que me habéis dado durante estos años. Me llevaré conmigo muchos recuerdos y, sobre todo, muchas personas a las que nunca olvidaré".



Rajado disputó la temporada pasada 16 partidos con el Atlético de Madrid "C", en los que marcó 4 goles, y también destacó con el equipo en la Liga de Campeones juvenil, donde anotó un gol y un penalti decisivo.

El traspaso de Rajado añade un nuevo nombre a la lista de jugadores que se han movido entre la academia del Atlético de Madrid y la cantera del Real Madrid, después de que finalizara el acuerdo amistoso entre ambos clubes en 2022.

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