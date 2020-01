Problemas para River: Binacional anuncia obras en su estadio con apoyo del Presidente de Perú

El rival de River en la Copa Libertadores anunció que realizará las tareas para que CONMEBOL apruebe su estadio a 3800 metros de altura.

Hace pocas semanas, Deportivo Binacional festejaba el campeonato en el fútbol peruano y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde ocupará el Grupo D junto a River, Sao Paulo y Liga de Quito. Pero el nuevo reglamento de Conmebol le trajo una mala noticia.

Según los requisitos del organismo que rige el fútbol sudamericano, los estadios habilitados para la Libertadores deberán cumplir con una iluminación de 1000 lux de potencia. Y como no es el caso del Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, que no cuenta con ese sistema, parecía que no le quedaría otra opción que mudar su localía a la capital peruana y así resignar los 3800 metros sobre el nivel del mar que sin dudas le otorgan una ventaja importante.

Sin embargo, la historia se revirtió en los últimos días del 2019 y el inicio del 2020, con un apoyo clave: el de Martín Vizcarra, nada menos que el Presidente de Perú, quien anunció que "vamos a poner especial atención para que pueda tener la mejor iluminación y no haya ningún riesgo para que Binacional pueda jugar en su casa".

Y este viernes, el propio club anunció que invertirán 5 millones de soles (1.5 millones de dólares) para la instalación de las luces adecuadas y que las obras comenzarán este mismo lunes. Así, garantizaría la localía en sus tres encuentros de la fase de grupos: el 5 de marzo ante Sao Paulo, el 17 de marzo ante Liga de Quito y el 7 de abril contra el Millonario.