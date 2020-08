¿Problemas para Millonarios y Santa Fe? Alcaldesa de Bogotá no ve cercano el regreso del fútbol

En medio del anuncio de la reactivación de varios sectores, Claudia López aseguró que no habrá partidos todavía.

Tras más de un mes del regreso de los entrenamientos colectivos, los equipos del fútbol colombiano esperan con ansias la aprobación por parte del Gobierno Nacional de una fecha para poder volver a entrenarse de forma colectiva y asó avanzar al regreso de la Liga Betplay.

En medio de varios anuncios de regreso a vida social y productiva en el país, se dio luz verde al regreso de varios deportes de práctica individual y se planea el regreso de deportes en equipo, sin embargo el escenario para los equipos de la capital parece no ser tan claro en este escenario.

La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo en medio de un anuncio por redes sociales que: "No vamos a tener partidos todavía, no vamos a tener el clásico que todos queremos, todavía no podemos hacerlo", mientras explicaba cómo sería el regreso de varias actividades deportivas.

Su comentario generó dudas de inmediato pues el pensado, en primera instancia, es que la Liga Betplay se pueda jugar en las principales ciudades del país, por lo que no contar con El Campín serpia un duro golpe para los representantes del fútbol bogotano, que tendrían que buscar otras plazas para jugar sus partidos.

La confusión se hizo mayor cuando la alcaldesa agregó: "Vuelve el fútbol pero con restricciones. Solo podrán tener entrenamientos individuales o grupales", sin definir qué pasará con el regreso de la Liga y si los equipos podrán contar con el máximo escenario deportivo de la capital del país.