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El nombre de Erling Haaland ha vuelto a acaparar con fuerza los focos del mercado de fichajes europeo, tras unas llamativas informaciones que revelan que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, está más convencido que nunca de que el delantero noruego será jugador del conjunto blanco la próxima temporada, un escenario que parecía imposible hace apenas unos meses.

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El futuro de Haaland ha vuelto a generar un gran revuelo debido a la delicada situación que atraviesa el Manchester City, a la espera de los resultados de la investigación sobre sus infracciones financieras. Esto ha abierto la puerta a la posible salida de algunas de sus principales estrellas sin que sus nuevos clubes tengan que pagar traspaso alguno, y todo apunta a que el Real Madrid es uno de los grandes candidatos a beneficiarse de este escenario.

Nick Harris, periodista de investigación británico, excorresponsal del diario «The Times» y uno de los que siguen más de cerca el proceso contra el Manchester City, reveló que Florentino Pérez se muestra muy optimista sobre la posibilidad de fichar a Haaland.

Harris escribió en su cuenta de X: «Florentino Pérez está cada vez más convencido de que Erling Haaland será jugador del Real Madrid la próxima temporada, según una fuente que almorzó recientemente con el presidente».

Esta afirmación cobra especial relevancia por el origen de la información: Harris no se limita a repetir simples rumores de fichajes, sino que atribuye la confianza de Florentino a una persona que, según se afirma, se reunió recientemente con el presidente del Real Madrid.

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El periodista añadió otro dato que podría ser decisivo para el futuro del delantero noruego y del resto de estrellas del Manchester City. «Mientras tanto, los agentes de varios jugadores del Manchester City están estudiando cómo podrían salir gratis si el club pierde todas sus apelaciones... si es que las pierde», escribió Harris.

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Harris dejó claro que este escenario depende del resultado final del proceso legal y que los agentes de los jugadores ya han empezado a preparar posibles vías de salida.

La noticia tuvo una gran repercusión en Inglaterra. La revista británica «FourFourTwo» analizó en detalle las posibles consecuencias de una sanción severa contra el Manchester City, sobre todo si esta acarreara su descenso o su exclusión de las grandes competiciones.

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Según la publicación, los representantes de varios jugadores del primer equipo han iniciado consultas legales para determinar si podrían rescindir sus contratos sin indemnización en caso de que el club agote sin éxito todas las vías de recurso.

El quid de la cuestión radica en si existiría una causa justificada para poner fin a sus contratos. Una sanción deportiva severa podría alterar de forma significativa las cláusulas de los contratos firmados por algunos jugadores, teniendo en cuenta que cualquier rescisión se estudiaría de forma individual y no sería automática.

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Harris también consultó a varios abogados sobre el futuro del proceso legal. Según explicó, aproximadamente una cuarta parte de ellos cree que el Manchester City podría ganar la apelación o algunos de sus aspectos, mientras que un número menor considera que el club es capaz de imponerse en las cuestiones de fondo del caso.

La situación adquiere una dimensión especial en el caso de Haaland, cuyo contrato con el Manchester City se extiende hasta 2034. En circunstancias normales, ficharlo exigiría un enorme desembolso económico, pero una sanción severa podría cambiar el panorama por completo.

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El nombre del delantero también se ha relacionado con el Barcelona, aunque las últimas informaciones de Harris apuntan a la gran confianza de Florentino Pérez.

Por ahora, el noruego sigue públicamente comprometido con el Manchester City y no hay ninguna confirmación de que esté negociando su salida. Harris tampoco ha confirmado que Haaland figure entre los jugadores cuyos agentes estudian la posibilidad de rescindir sus contratos.

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Lo que sí es seguro es que los próximos días traerán muchas novedades y que el destino judicial del Manchester City podría redibujar por completo el mapa del mercado de fichajes en Europa.