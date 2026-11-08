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Waldemar Anton, del Borussia Dortmund, no estará a disposición del seleccionador alemán Jürgen Klopp para los dos próximos partidos internacionales.

Así lo anunciaron la DFB y el BVB el domingo por la tarde. El motivo son los «problemas musculares» del central del Dortmund. Klopp convocó en su lugar a Ridle Baku, del RB Leipzig.

La selección alemana se enfrentará en la Nations League a Serbia el 13 de noviembre en Belgrado y a Países Bajos el 16 de noviembre en Berlín. Anton ha disputado hasta ahora 17 partidos internacionales con el BVB y también estuvo en el Mundial celebrado en verano. El sábado jugó el partido completo en la victoria en casa del Dortmund por 2-1 ante el Elversberg en la Bundesliga.

Gracias a sus grandes actuaciones, se ha consolidado recientemente como titular en el BVB y, en ausencia del lesionado Nico Schlotterbeck, se ha convertido en el líder de la defensa del conjunto aurinegro.

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La selección alemana afronta con presión los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Nations League: si el equipo de Klopp quiere pasar a la siguiente ronda, debe superar en la clasificación a Países Bajos o a Grecia.