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El entrenador del Newcastle United, Matthias Jaissle, ha insistido en que sigue contando con el respaldo total de la directiva del club pese a una pésima racha de resultados que ha dejado al equipo en el 13.º puesto. El técnico alemán está cada vez más cuestionado tras una serie de derrotas y las informaciones sobre un vestuario dividido en St. James' Park.

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Jaissle responde a las informaciones sobre la confusión en el vestuario

Jaissle ha tratado de calmar la creciente preocupación por su futuro en Tyneside e insiste en que siente el apoyo total de la directiva del club. El Newcastle atraviesa un momento difícil: ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y ha quedado eliminado prematuramente de la Carabao Cup. Ocupa el 13.º puesto en la clasificación de la máxima categoría y la presión alcanzó su punto álgido tras una decepcionante derrota en casa ante el Everton, la segunda frente a ese mismo rival en menos de una semana.

«Intento no seguir lo que se escribe, pero, por supuesto, de vez en cuando te llegan comentarios», explicó Jaissle a The media. «Pero lo positivo es que he sentido aún más el compromiso que hay dentro del club, y eso es muy importante en una semana en la que hay especulaciones o rumores. Es algo en lo que no podemos influir, así que fue bueno saberlo y sentirlo, pero también intento no distraerme con estas cosas».

Descarta los rumores de confusión en el vestuario

Aunque algunas informaciones apuntan a que ciertos jugadores están desconcertados por los recientes cambios tácticos, Jaissle sostiene con firmeza que el ambiente diario en la ciudad deportiva cuenta otra historia.

«No hacen falta reuniones; ese apoyo se percibe en el trabajo diario», añadió Jaissle en su comparecencia previa al partido. «Trabajamos aquí, en la ciudad deportiva, desde la mañana hasta la noche, y eso es algo que se siente. Y, por supuesto, de vez en cuando recibes algún mensaje, y eso me demuestra que todo el mundo cree en el proyecto a largo plazo y que también es consciente, de manera realista, del camino que tenemos por delante y de dónde estamos ahora mismo».

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Contratiempos por lesiones antes de la visita al Fulham

Para empeorar las cosas para el Newcastle, el equipo viajará este fin de semana a Craven Cottage sin varios jugadores importantes. La baja más significativa es la del centrocampista brasileño Joelinton, descartado para el encuentro tras sufrir un nuevo problema físico. Esto complica aún más los planes tácticos de Jaissle, que ya no puede contar con Jacob Ramsey por una sanción de un partido tras recibir una tarjeta roja. El entrenador confirmó el contratiempo de su centrocampista: «Joelinton ha vuelto a caer lesionado. Tenemos que decidir el plan de tratamiento definitivo y ver cuánto tiempo estará de baja», según el canal oficial de Newcastle United en redes sociales.

Sin embargo, también hubo algunas noticias esperanzadoras sobre los efectivos disponibles. El técnico alemán reveló que Matias Fernandez-Pardo está entrenándose de nuevo con nosotros tras recuperarse de un virus que le dejó muy debilitado y le mantuvo apartado durante más de dos semanas. Además, el joven Lewis Miley sigue dando pasos importantes en su recuperación. Jaissle señaló que el adolescente está «cada vez mejor».

El Newcastle necesita que estos jugadores que regresan den un impulso al equipo en su intento de encadenar dos victorias a domicilio tras su anterior triunfo ante el Crystal Palace. Confía en demostrar que su reciente mala racha no es más que un bajón de forma pasajero.