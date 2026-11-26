Compartir Sigue a GOAL en Google

El consejero delegado del Bayern de Múnich, Jan-Christian Dreesen, ha intentado rebajar la tensión en el Allianz Arena tras las duras críticas de Joshua Kimmich. El centrocampista condenó públicamente el trato de la directiva a Jamal Musiala después de una decepcionante noche europea.

Anuncios

Tensiones internas en el Allianz Arena

El ambiente en el Bayern de Múnich se ha enrarecido tras una serie de desacuerdos públicos entre la cúpula del club y sus jugadores más influyentes. Dreesen ha intervenido para abordar el creciente malestar después de que Kimmich criticara duramente cómo la directiva ha gestionado la situación de Musiala . La tensión llega en un momento difícil para el Bayern, que busca mantener la estabilidad pese a la creciente presión externa.

En declaraciones al periódico Abendzeitung, Dreesen dejó claro que quiere sacar el debate de la esfera pública. El consejero delegado pretende que los asuntos internos del club se traten en privado, especialmente por la delicadeza de las cuestiones en juego. «Prefiero atenerme a lo que ya he dicho en otros lugares. Tenemos que centrarnos en ocuparnos de las cosas, no solo en hablar. Queremos resolver esto internamente», declaró Dreesen al periódico, dejando clara su voluntad de evitar más declaraciones públicas.

Kimmich defiende a su compañero

Unas recientes declaraciones de Uli Hoeness y Karl-Heinz Rummenigge, figuras del Bayern de Múnich, han desatado la polémica. Ambos pusieron en duda que Musiala pueda recuperar su nivel anterior tras su afección neurológica y cuestionaron el salario del internacional alemán. El jugador de 23 años ha recibido desde entonces apoyos de distintos sectores, entre ellos el de su compañero Kimmich, que salió en su defensa con un emotivo mensaje tras la derrota del Bayern por 2-1 ante el LOSC Lille en la Liga de Campeones el miércoles.

«En general, hay que analizar la situación desde distintas perspectivas. Entiendo perfectamente que tampoco es una situación fácil para un club», dijo Kimmich en la zona mixta.

Anuncios Anuncios

Un problema de comunicación

La frustración de Kimmich se centra en lo que considera una falta de protección al jugador. Musiala ha vivido una difícil temporada 2026-27: el centrocampista de 23 años se desplomó dos veces durante partidos de pretemporada en agosto y después reveló que le habían diagnosticado una afección neurológica tratable que provoca breves «crisis de ausencia». Aunque los médicos confirmaron que la afección no supone un riesgo a largo plazo para su carrera, Kimmich sostuvo que el hecho de que el Bayern de Múnich sea históricamente más grande que cualquier individuo no justifica exponer a un jugador al escrutinio público en un momento de tanta vulnerabilidad.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

«Lo que no entiendo es la forma en que se está comunicando esto públicamente. Nunca debe ocurrir que un jugador cargue con las consecuencias. Por supuesto, el club siempre está por delante y es más grande que nosotros como jugadores, pero no es más grande que la persona. Y eso es absolutamente inaceptable. Tampoco es la forma de actuar del Bayern. Especialmente en este momento, cuando tantas veces he subrayado lo especial que es este club», añadió Kimmich en su intervención ante los medios.

Reclama recuperar la unidad

Kimmich también recordó sus propias experiencias en el club para explicar por qué lo sucedido recientemente le resulta tan ajeno. El Bayern de Múnich ocupa actualmente el segundo puesto de la Bundesliga, a solo dos puntos del líder, el Borussia Dortmund. También es 15.º en la clasificación de la Liga de Campeones, a dos puntos del octavo puesto, el último que da acceso directo a octavos de final.

Anuncios

«Incluso en mi propia situación, el club fue increíblemente especial . Se podía sentir de verdad que ese espíritu de unión se ponía en práctica. Lo que ha pasado ahora es algo que sencillamente nunca debe ocurrir de esta manera. Me resulta completamente incomprensible», concluyó Kimmich.