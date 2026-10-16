«Cometen una y otra vez los mismos errores. Es inusual a este nivel», dijo el exguardameta en el programa de Sky «Triple - der Hagedorn-Fussballtalk».

En los empates contra el Augsburgo (2-2) y el Viking Stavanger (3-3), el campeón récord de Alemania se vio en apuros, sobre todo, por encajar goles tempraneros, algunos de ellos fruto de errores garrafales. Lehmann cree detectar un patrón. «El año pasado, en la Champions League, también cometieron esos errores cuando llegó el momento decisivo, errores que no se deben cometer si se quiere ganar», explicó el exguardameta de 56 años, antes de añadir: «Si defiendes bien, ganas».

En ese sentido, Lehmann señaló un «problema de comunicación» como origen de los errores y consideró que Kompany también tiene parte de responsabilidad: «Como entrenador, tengo que dar ejemplo, porque los jugadores no hablan entre ellos».

Vincent Kompany está por encima de toda duda en el Bayern de Múnich

Una crítica que resulta bastante sorprendente. Por un lado, desde que Kompany asumió el cargo en el verano de 2024, se le han achacado pocos errores. Por otro, al belga se le valora precisamente por su comunicación, marcada por la claridad y la empatía hacia el equipo. Tanto los jugadores del club muniqués como sus dirigentes lo han confirmado en numerosas ocasiones.

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El balance de Kompany, con dos títulos de liga alemana conquistados con autoridad, una Copa de Alemania y dos buenas temporadas en la Champions League (cuartos de final y semifinales), también habla por sí solo. En el otoño de 2025, el Bayern amplió anticipadamente el contrato del técnico de 40 años por dos años, hasta 2029.

El Bayern quiere volver a la senda de la victoria este sábado contra el Leipzig, antes de enfrentarse en la Champions League al Arsenal, finalista del año pasado. Actualmente está a dos puntos de la cabeza de la Bundesliga (SC Friburgo y BVB). En la Champions League, el Bayern aún tiene muchas opciones de clasificarse directamente para octavos de final.