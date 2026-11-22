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Andoni Iraola no ocultó su satisfacción después de que el Liverpool arrollara a un Manchester United con diez jugadores en un durísimo estreno de Mauricio Pochettino en la Premier League. El entrenador del Liverpool destacó las actuaciones de Florian Wirtz y Rio Ngumoha tras el 4-0 en Anfield, que situó a su equipo en cuarta posición.

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Iraola pide más contundencia pese a la goleada en el derbi

«Lo disfruté. Sinceramente, me gustaría hacerlo un poco más», dijo Iraola a Sky Sports al hablar de cómo celebró el triunfo con la afición local . «Quería celebrarlo en ese momento y creo que siempre es bonito disfrutarlo con los aficionados. Creo que no solo nosotros, como equipo, merecíamos algo así; también los aficionados. Hemos estado muy bien fuera de casa esta temporada, pero en casa no hemos estado a la altura y seguimos sin haberlo estado lo suficiente. Necesitábamos un gran partido, y contra el Manchester United siempre lo es, para terminar así. Es cierto que las circunstancias del partido cambian porque ellos juegan con diez durante la mayor parte del encuentro, pero aun así hicimos nuestro trabajo, controlamos el partido y creo que siempre es bonito ganar así en esta clase de encuentros».

El momento decisivo llegó a los ocho minutos, cuando Leny Yoro fue expulsado por una falta sobre Alexander Isak cuando este se disponía a encarar la portería. Iraola no tuvo dudas sobre la decisión del árbitro, que permitió a Dominik Szoboszlai abrir el marcador con el lanzamiento de la falta. «Creo que era el último defensor, ¿no? Es una falta clara y una tarjeta roja, ¿no?», dijo el entrenador. «Hay que analizarlo con cuidado porque hoy generamos muchas ocasiones claras y fallamos tres o cinco veces ante el portero. Creo que probablemente deberíamos haber marcado más de cuatro. Tenemos que ser más contundentes en algunos momentos, pero hoy no nos hizo falta y creo que terminamos bien el partido».

Un comienzo de pesadilla para Pochettino en Anfield

El Manchester United, inmerso en la lucha por evitar el descenso y situado en el 19.º puesto, se vio completamente superado mientras la afición de Anfield se burlaba de su situación con cánticos de «vais a descender». La derrota por 4-0 también supuso para Pochettino igualar la derrota más abultada de un entrenador del Manchester United en su primer partido, la sufrida por Lal Hilditch ante el Bolton por 0-4 en octubre de 1926.

La derrota prolonga a nueve partidos la racha del United sin ganar en la Premier League, una serie que lo mantiene entre los tres últimos y en busca de respuestas. Florian Wirtz amplió la ventaja del Liverpool en el minuto 13, Rio Ngumoha marcó el tercero en el 66 y Victor Munoz completó la goleada con el cuarto tanto en el 82. Además, fue la primera vez que el Manchester United perdió un partido de Premier League en una jornada que había comenzado en puestos de descenso.

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Elogios especiales para Wirtz y Ngumoha

Wirtz y Ngumoha fueron fundamentales para la fluidez ofensiva del Liverpool, y ambos recibieron grandes elogios de su entrenador tras el partido. Según Opta, Wirtz tuvo una influencia especial: generó 10 ocasiones en jugada ante el Manchester United, la mayor cifra de un jugador en un partido de Premier League desde que David Silva logró lo mismo contra el West Brom en marzo de 2015. Las estadísticas de Opta también muestran que Iraola amplió a siete partidos de Premier League su racha invicto ante el United, con tres victorias y cuatro empates. Solo Jurgen Klopp ha encadenado más encuentros sin perder contra el Manchester United en la competición: ocho entre 2018 y 2022.

«Creo que fue un gran partido y que jugadores como Rio y Flo, si controlas el encuentro con mucha posesión, normalmente van a tener el balón», explicó Iraola. Sobre la actuación de Wirtz en particular, añadió: «Está en un momento magnífico y queremos que siga así todo lo posible. Ante diez jugadores, necesitas futbolistas como él para controlar la situación y ver los pases a la espalda de la defensa. También está llegando más al área y no solo marca, sino que genera peligro. Se está convirtiendo en otra opción y estoy contento con él». El entrenador también elogió la capacidad de Ngumoha en el uno contra uno: «Creo que, si consigues poner a Rio en situaciones en las que no puedan ayudar al lateral, es muy difícil pararlo, especialmente dentro del área. Puede salir por cualquiera de los dos lados».

La lucha por el título y los próximos retos

La victoria coloca al Liverpool en cuarta posición, pero Iraola mantiene los pies en el suelo respecto a las opciones de su equipo en la lucha por el título. «Todavía es pronto», advirtió Iraola cuando le preguntaron por las posibilidades del Liverpool de proclamarse campeón. «Creo que nos pesan los dos grandes partidos que perdimos aquí en casa contra el Arsenal y el [Manchester City]; son los que marcan la diferencia en la clasificación. Aún es muy pronto. Esto no se detiene, porque tenemos un partido muy difícil contra el Borussia Dortmund y después nos espera el gran derbi».