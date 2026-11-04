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imago-sport-1085316104.jpgANP
Rian Rosendaal
Traducido por

Probable alineación del PSV: ¿qué hará Bosz con Pepi?

PSV Eindhoven vs Brujas
PSV Eindhoven
Brujas
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El PSV retoma este miércoles la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Club Brujas y Voetbalzone prevé que Peter Bosz mantenga en gran medida el equipo que goleó 7-0 al Willem II el sábado. El partido en el Philips Stadion comenzará a las 21:00 y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select. 

Matej Kovar estará bajo palos ante el conjunto belga. Sergiño Dest comenzará en la banda derecha, mientras que Filip Kostic sustituirá a Yarek Gasiorowski como lateral izquierdo. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo formarán la pareja de centrales del PSV.

Mauro Júnior deberá aportar equilibrio en el centro del campo. Kodai Sano se ha vuelto casi indispensable en esa línea y Guus Til será el centrocampista más adelantado del conjunto de Eindhoven.

En ataque, Ivan Perisic será el encargado de aportar balones desde la derecha, mientras que Ruben van Bommel ocupará la banda izquierda. Sven Mijnans será la referencia ofensiva del PSV. Ricardo Pepi entró el sábado ante el Willem II y marcó, pero volverá a empezar en el banquillo contra el Brujas.

El PSV no tuvo, por tanto, ninguna dificultad el sábado ante un Willem II en horas bajas. El Club Brujas ganó 2-4 a domicilio al Zulte-Waregem y lidera la Jupiler Pro League. Tras el duelo en Eindhoven, le espera el domingo el gran partido contra el Anderlecht.

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Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.

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