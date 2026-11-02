El Feyenoord afronta un gran duelo en la Liga de Campeones: el Inter visita De Kuip este martes. Giovanni van Bronckhorst confiará en los habituales, según pronostica Voetbalzone. El partido comenzará a las 21:00 en Rotterdam-Zuid y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select.

Jeremiah St. Juste y Jakub Moder no están en condiciones de jugar contra el Inter, según anunció Van Bronckhorst el lunes en una comparecencia ante la prensa. Shaqueel van Persie y Reiss Nelson no estuvieron el sábado ante el Fortuna Sittard, pero ya han vuelto a entrenarse con el grupo y estarán disponibles el martes.

Tjark Ernst estará bajo palos el martes frente al conjunto italiano. Givairo Read, por la derecha, y Javi López, por la izquierda, serán los laterales del Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol formarán la pareja de centrales.

Van Bronckhorst mantendrá a los habituales en el centro del campo. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline y Gjivai Zechiël, en una posición más adelantada, volverán a ser titulares en esa línea.

Tampoco habrá sorpresas en ataque. Anis Hadj Moussa jugará, como de costumbre, por la derecha, con Luciano Valente en la banda izquierda. Nacho Ferri será la referencia más adelantada frente a los astutos defensas del Inter.

Próximos partidos FEY Liga de Campeones 15:00 INT

El Feyenoord dejó escapar dos puntos valiosos el sábado ante el Fortuna, que rescató un empate en los minutos finales: 1-1. El Inter sufrió un revés en la lucha por el título de la Serie A al perder por 3-1 el siempre intenso derbi contra el AC Milan.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.