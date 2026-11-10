La selección de Países Bajos retoma la Liga de Naciones este viernes en casa ante Grecia. Xavi debe elegir a los sustitutos del capitán Virgil van Dijk y de Brian Brobbey, ambos lesionados. El partido en el Johan Cruyff Arena comienza a las 20:45 y podrá verse en directo por NPO3.

Van Dijk y Brobbey abandonaron el lunes la concentración de Países Bajos. Xavi no convocará a nadie para sustituir al defensa y al delantero, y afrontará el duelo contra los griegos con 23 jugadores.

Bart Verbruggen está rindiendo a un gran nivel en el Brighton & Hove Albion y ocupará la portería de Países Bajos. Jurriën Timber lidera la Premier League con el Arsenal y será titular en el lateral derecho. El damnificado es Denzel Dumfries, a quien José Mourinho mantiene en el banquillo del Real Madrid.

Ian Maatsen será titular en la izquierda, ya que Micky van de Ven se desplazará al centro de la defensa. Jan Paul van Hecke será el otro central de Países Bajos, que remontó una desventaja de 2-0 a domicilio ante Grecia y sumó un punto (2-2).

Frenkie de Jong, que jugó por última vez con Países Bajos en el Mundial, vuelve a estar en forma y saldrá de inicio. Joey Veerman y Tijjani Reijnders completarán el viernes el centro del campo neerlandés en el estadio.

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Mexx Meerdink impresionó durante el anterior periodo de partidos internacionales, pero Donyell Malen será titular en la punta del ataque. Crysencio Summerville se ha convertido en un fijo por la derecha y Cody Gakpo deberá generar peligro desde la izquierda.

Posible alineación de Países Bajos: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.