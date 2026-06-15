El Juzgado de lo Penal de Qasr al-Nil ha condenado a Hani Shukri, directivo del Zamalek, a seis meses de prisión por injuriar a la afición del Al-Ahly.

La pena se suspendió bajo fianza de 5.000 libras, multa de 10.000 libras y pago de costas, tras considerarse probado que insultó a la afición del Al Ahly con expresiones que el tribunal estimó lesivas para su honor.

El caso comenzó el 5 de junio de 2025, cuando se difundió en redes un vídeo que mostraba a Shukri abandonando un acto fúnebre.

En el clip se le veía saludando a un asistente y, tras asegurar que lo hacía por «respeto», profería una ofensa contra la afición del Al Ahly ante cámaras y presentes. El vídeo desató la indignación y agravó la tensión entre los dos gigantes del fútbol egipcio.

La junta directiva delAl Ahly, liderada por Mahmoud Al-Khatib, encargó al asesor jurídico Mohamed Othman iniciar acciones legales y presentar una denuncia ante el fiscal general.

Paralelamente, la Federación Egipcia de Fútbol remitió el expediente a la Comisión de Disciplina, que lo suspendió tres meses, le prohibió entrar a los estadios y le impuso una multa de 5.000 libras por falta de deportividad.

Durante la instrucción, la Fiscalía de Qasr al-Nil tomó declaración al directivo, quien reconoció la veracidad del vídeo pero afirmó que no tenía intención de ofender al Al Ahly ni a su afición. Tras ello, se le puso en libertad bajo fianza de 5 000 libras y se remitió el caso a juicio, que hoy ha dictado sentencia.