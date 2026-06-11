Prioridad absoluta: Mourinho desafía al Barcelona e insiste en este fichaje

Tras la victoria de Florentino Pérez en las elecciones, el Real Madrid acelera la reconstrucción del equipo tras una temporada sin títulos.

Según varios medios, ya han llegado Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, y se buscan más refuerzos.

Bernardo Silva, de 31 años, es uno de los jugadores más codiciados del mercado. Tras nueve temporadas en el Manchester City, saldrá como agente libre.

Real Madrid, Barcelona y Atlético pujan por él, aunque el jugador se tomará su tiempo: primero disputará el Mundial de 2026 con Portugal y luego elegirá su destino.

Un factor que podría inclinar la balanza a favor del Real Madrid es la posible llegada de su compatriota José Mourinho al banquillo merengue.

Mourinho ya pagó la cláusula de rescisión con el Benfica (15 millones de euros) y solo falta el anuncio oficial del Madrid.

Según AS, la llegada de Mourinho ha convertido su fichaje en prioridad.

Jorge Mendes, agente de ambos, ya lo propuso al club hace dos meses, aunque entonces la oferta fue rechazada.

Ahora, con Mourinho, la situación ha cambiado: el técnico valora su liderazgo dentro y fuera del campo.