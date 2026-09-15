Primicia europea para Países Bajos: la UEFA designa el Johan Cruijff ArenA

La Supercopa de la UEFA se disputará en agosto de 2027 en el Johan Cruijff ArenA. La KNVB compartió este martes por la mañana esa gran noticia.

De este modo, Países Bajos vivirá un estreno, ya que la Supercopa de la UEFA, en su formato actual, se organizará por primera vez en nuestro país. El 11 de agosto, los campeones de la Liga de Campeones y de la Liga Europa se enfrentarán en Ámsterdam.

Hasta 1997, esta final se disputaba a doble partido. Desde 1998, la Supercopa de la UEFA se decide en un solo encuentro. Junto con la UEFA, el Ayuntamiento de Ámsterdam y el Johan Cruijff ArenA, la federación neerlandesa de fútbol organiza este evento futbolístico internacional.

El secretario general de la KNVB, Gijs de Jong, está entusiasmado con la llegada de la Supercopa de la UEFA. "Nunca se había jugado en Países Bajos con este formato y por eso es fantástico que podamos traer este cartel a nuestro país por primera vez. A nivel deportivo, está entre lo mejor que puede ofrecer el fútbol europeo de clubes y, también para los aficionados, es un evento magnífico".

El concejal Sofyan Mbarki (Deporte y Ejercicio) del Ayuntamiento de Ámsterdam considera un gran honor que el organismo del fútbol europeo haya elegido a la capital como ciudad anfitriona de la final de agosto de 2027. "Qué bonito que ahora, como ciudad, seamos el escenario de esta final entre dos campeones europeos. Espero que inspire a muchos niños de Ámsterdam a coger un balón y salir a la calle".

También Tanja Dik, directora general del estadio de Ámsterdam, se mostró orgullosa por la elección. "Como colofón al año en el que celebramos nuestro 30 aniversario, podremos recibir a la élite absoluta del fútbol europeo de clubes. Estamos deseando dar una cálida bienvenida en el Johan Cruijff ArenA a jugadores, aficionados e invitados de toda Europa".

Aún no está claro cómo será la venta de entradas para la Supercopa de la UEFA de 2027. La KNVB informa de que esos detalles se darán a conocer más adelante.