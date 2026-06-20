Primicia en el Mundial: Miguel Almirón recibe una tarjeta roja directa por una nueva norma

En la primera parte del Mundial entre Turquía y Paraguay (0-1), Miguel Almirón, exjugador de la Premier League, vio una tarjeta roja por una nueva norma.

Justo antes del descanso, tras unos forcejeos, el paraguayo de 32 años, del Atlanta United, se llevó la mano a la boca mientras hablaba con un rival.

Los jugadores turcos lo señalaron al árbitro. Tras consultar el VAR, el salvadoreño Iván Barton Cisneros le mostró la roja.

La decisión cumple con las nuevas normas de la FIFA para este Mundial. Pese a ello, la sorpresa fue mayúscula en la selección paraguaya y, sobre todo, en el propio Almirón.

Resulta lógico, pues en el Argentina-Argelia el arbitraje fue menos estricto.

Lionel Messi, autor de un hat-trick en la victoria por 3-0 ante Argelia, se tapó la boca en dos ocasiones sin recibir sanción.

Tras el descanso, Turquía presionó a Paraguay, que quedó con diez. Matías Galarza marcó el gol más rápido del Mundial a los 64 segundos.