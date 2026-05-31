Primicia dolorosa: Kristian Hlynsson, primera víctima de una norma recién estrenada

El domingo, durante el amistoso Japón-Islandia, el centrocampista del FC Twente Kristian Hlynsson se convirtió en el primer jugador afectado por la nueva regla de la FIFA sobre cambios. Tardó demasiado en salir y, mientras, Islandia jugó con diez.

La medida, aprobada a principios de año por la International Football Association Board (IFAB), busca reducir las pérdidas de tiempo y agilizar el juego.

Según la norma, el jugador sustituido debe salir en diez segundos; de lo contrario, su reemplazo espera, y el equipo queda temporalmente con uno menos.

Hlynsson tardó más de diez segundos en salir, así que su sustituto esperó un minuto antes de entrar.

Mientras Islandia jugaba con uno menos, Japón aprovechó el espacio y marcó el único gol, obra de Koki Ogawa, del NEC.

Esta medida se incluye en un paquete más amplio de cambios que la IFAB presentó en febrero, que también otorga más competencias al vídeoárbitro y controla con mayor rigor las reanudaciones del juego.

Los saques de banda y de puerta tendrán un límite de cinco segundos.

Estas normas también regirán en el próximo Mundial.