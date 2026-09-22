El parón internacional ha dejado una estampa poco habitual en la Ciutat Esportiva (el feudo de los entrenamientos del Barcelona); con buena parte de la plantilla del conjunto catalán repartida por el mundo para disputar compromisos con sus selecciones nacionales, al técnico Hansi Flick apenas le quedan siete u ocho jugadores disponibles para trabajar durante estos días, aunque es posible que pronto se le sume otro futbolista.

Según el diario "Sport", Frenkie de Jong ya ha empezado a entrenar con balón, y su estado ha experimentado una mejora notable en los últimos días. El jugador neerlandés realiza sus entrenamientos en solitario sobre el césped a una intensidad media, mostrándose satisfecho con el ritmo de su recuperación de la lesión.

De Jong está ausente de los terrenos de juego desde que sufrió una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha. En un primer momento se estudiaron diversas opciones para tratar la lesión —incluida la posibilidad de someterse a una operación—, pero finalmente se decidió adoptar un enfoque terapéutico conservador.

A lo largo de varias semanas, Frenkie entrenó sin balón, centrándose principalmente en ejercicios y carreras en línea recta, y, tal y como había señalado anteriormente este diario, el jugador todavía sentía ciertas molestias hace unas semanas al realizar movimientos laterales, unos problemas derivados concretamente de una lesión en los ligamentos.

Ahora, en cambio, la situación ha mejorado; se siente más optimista y ya se ha dado el siguiente paso: Frenkie ha vuelto al césped y ha empezado a entrenar con balón con un aumento gradual del volumen de trabajo físico, aunque todavía le queda algo de tiempo antes de poder entrenar con normalidad junto a sus compañeros de equipo.

Flick podrá evaluar por sí mismo su nivel de progreso mañana miércoles, ya que el técnico no estuvo en la Ciutat Esportiva ayer por ser día de descanso, y además viajó hoy martes a Madrid para asistir a una reunión de entrenadores, por lo que mañana será la fecha en la que podrá seguir de nuevo de cerca el trabajo del jugador neerlandés.

Y según indicó el diario catalán, en cualquier caso, no hay por qué precipitarse; Frenkie tendrá que esperar aproximadamente entre dos y tres semanas antes de volver a los entrenamientos grupales, y en cuanto termine el parón internacional, los cuerpos técnico y médico volverán a evaluar su estado y el grado de avance de su recuperación, y solo entonces se podrá fijar una fecha más precisa para su regreso a la disputa de los partidos.

La fase de recuperación aún no ha concluido, pero representa un paso importante hacia delante; Frenkie ha recuperado el balón entre sus pies de nuevo. Y quizá esta sea la mejor noticia, tras las semanas que pasó dedicado únicamente a correr.

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