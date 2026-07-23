El alemán Karim Adeyemi, recién incorporado a las filas del Barcelona, aseguró que la principal razón para aceptar la oferta del conjunto blaugrana fue su compatriota Hansi Flick, el director técnico del Barça.

El Barcelona anunció oficialmente este jueves la incorporación del alemán Karim Adeyemi a sus filas, con un contrato hasta 2031, procedente del Borussia Dortmund.

Adeyemi compareció en una rueda de prensa ante los medios de comunicación para su presentación y dijo en sus primeras palabras: "Flick es la razón principal. Me contó lo que necesita el club, y he venido aquí para demostrarlo".

Y añadió, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Tuvimos una larga conversación, pero no le pregunté por mi posición. Me preguntó si estaba preparado, y le respondí que sí, y le dije que daría lo mejor de mí".

Y concluyó: "Para mí es un gran paso. Es un club completamente diferente a cualquier otro en el mundo".

De este modo, Adeyemi volverá a tener la oportunidad de reencontrarse con el director técnico del Barça, Hansi Flick, quien le brindó la ocasión de debutar con la selección alemana por primera vez, cuando dirigía a la Mannschaft.