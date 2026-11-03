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Primeras declaraciones del club Andorra tras la muerte de Jesús de Miguel

Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
España
Andorra

Conmoción

El club FC Andorra quiso dar el pésame por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, que murió la mañana del martes a consecuencia de la grave lesión que sufrió durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la Segunda División española, en el estadio "Heliodoro Rodríguez López".

El club andorrano publicó un mensaje a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, en el que expresó su profundo pesar por la pérdida del jugador y ofreció sus condolencias a su familia, a sus compañeros y amigos, y a todos los integrantes del Tenerife.

El mensaje del FC Andorra decía: "Con el corazón roto y una profunda tristeza, queremos ofrecer nuestras más sinceras condolencias a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros y amigos, y al Tenerife".

El club concluyó su mensaje con unas breves palabras cargadas de dolor y solidaridad: "Descansa en paz", en un gesto humano que reflejó la magnitud de la conmoción que ha dejado la muerte del delantero del Tenerife en el mundo del fútbol español.

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