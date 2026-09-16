Primera sorpresa: Klopp deja fuera a una destacada estrella de la lista de Alemania

Jürgen Klopp, el nuevo seleccionador de Alemania, se prepara para desvelar mañana jueves su primera lista desde que asumió el mando de la 'Mannschaft', con una tendencia a introducir cambios amplios tras la decepcionante participación en el Mundial 2026 y la eliminación temprana ante Paraguay.

Según el diario "Bild", la esperada convocatoria contará con la ausencia de un nombre destacado: Leroy Sané, extremo del Galatasaray.

Una temporada irregular

Klopp quiere iniciar una nueva etapa con la selección alemana, tras la decepción en el Mundial y la eliminación temprana del torneo, y todo apunta a que Sané será uno de los nombres más destacados que se quedarán fuera de este proyecto.

El jugador de 30 años atraviesa una etapa irregular con el Galatasaray desde su traspaso a la liga turca, ya que alterna constantemente entre ser titular y sentarse en el banquillo.

"Bild" señaló que Sané mostró su descontento a la directiva del club turco por su situación actual, aunque sus números esta temporada no le otorgan una gran ventaja, pues no ha marcado ni dado ninguna asistencia en 5 partidos de la liga local.

Decepción en el Mundial

Sané tampoco ofreció el nivel que se esperaba de él durante el Mundial 2026, pese a que el anterior seleccionador, Julian Nagelsmann, contó con él de forma habitual.

Aunque el jugador fue uno de los elementos titulares en el once de Alemania, apenas dejó una huella influyente durante el torneo, que terminó con la eliminación de la selección de forma decepcionante.

Así, parece que el sueño de Sané de regresar a las filas de la selección alemana bajo el mando de Klopp quedará aplazado por el momento, en un duro golpe para el jugador que ha disputado 80 partidos internacionales con la camiseta de la 'Mannschaft'.

4 duelos exigentes

La selección alemana se prepara para disputar 4 duelos exigentes en la Liga de las Naciones de la UEFA durante el próximo parón internacional.

Alemania jugará contra los Países Bajos el próximo 24 de septiembre, mientras que se medirá a Grecia el día 27 del mismo mes.

La selección alemana se enfrentará a Serbia el 1 de octubre, antes de volver a jugar contra Grecia el día 4 del mismo mes.

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