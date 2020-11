Así quedó el sorteo de la primera ronda Copa del Rey 2020-2021: Cruces, emparejamientos, partidos, horarios y fechas

Vuelve la emoción, regresa la Copa del Rey. La Real Federación Espñola de Fútbol celebró el lunes 16 de noviembre el sorteo de la primera ronda de la edición 2020-2021 en el que ya han empezado a participar 112 de los 116 equipos de Primera División.

En esta primera ronda del sorteo participaron 16 de los 20 equipos de Primera División y están exentos el Real Madrid, el Barcelona, la Real Sociedad y el Athletic Club por disputar la Supercopa de España 2021, estos clubes no empezarán a competir hasta Dieciseisavos y la misma en lugar de disputarse el día 16 se celebrará el día 20 de enero para coincidir con las fechas de la final four de la citada Supercopa.

Los partidos de la primera ronda se disputarán el 15, 16 y 17 de diciembre y la gran mayoría de ellos podrán verse en directo en España a través de la platafoma de streaming DAZN.

El funcionamiento del sorteo se detalla en la circular Nº27 de la RFEF:

1) En esta primera eliminatoria participarán 112 clubs que seran distribuidos en cinco copas.

