La FIFA se pronunció este jueves sobre la polémica pancarta sobre las Islas Malvinas/Falkland que los jugadores de Argentina mostraron tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Un día después de que los jugadores exhibieran la pancarta con el mensaje «Las Malvinas son argentinas» en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, la FIFA reaccionó.

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Según la cadena francesa «RMC», un portavoz de la FIFA declaró: «La Comisión Disciplinaria Independiente analiza los informes del partido y valorará si adopta medidas, conforme al Código Disciplinario».

¿Se enfrentará Argentina a una sanción?

La pancarta que varios jugadores argentinos mostraron al final del partido, y que Giovanni Lo Celso colocó en el campo, podría violar la norma de la FIFA que prohíbe las manifestaciones políticas en los estadios durante sus torneos.

La FIFA aún no ha fijado plazo para decidir, pero suele esperar a que termine el torneo.

En 2014 multó a la AFA con 20 000 euros por un mensaje similar en un amistoso ante Eslovenia.

Ahora, al tratarse de un Mundial, la sanción podría ser más dura.

Las Islas Malvinas (Falkland) son un archipiélago del Atlántico Sur cuya soberanía Argentina reclama desde 1833, cuando Gran Bretaña impuso su control sobre ellas.

En 1982, tras el desembarco de la Junta Militar argentina, se libró una guerra de dos meses que ganó Reino Unido; murieron 649 soldados argentinos y 258 británicos.