Primera opción: Salah elige un destino sorpresivo en la Premier League

Varios medios aseguran que Mohamed Salah ya tiene clara su primera opción en la Premier League si decide seguir en Inglaterra tras dejar el Liverpool, lo que podría ser uno de los fichajes del verano.

Liverpool ya anunció antes de acabar la temporada pasada que Salah dejaría Anfield, dejándole elegir destino ante el interés de clubes europeos y de otros continentes.

Se rumoreó un fichaje por Arabia Saudí, mientras clubes como el Fenerbache y el Galatasaray también mostraron interés; pero la sorpresa llegó con los rumores de su regreso al Chelsea.

Se espera que el jugador defina su futuro tras el Mundial 2026 con Egipto.

Según «The Sun», «cualquier oferta del Chelsea sería la primera opción para Mohamed Salah si decidiera quedarse en la Premier League».

Si se concreta, el ‘10’ egipcio regresaría al equipo londinense donde jugó entre 2014 y 2016.

Además, el capitán de Egipto interesa a ligas de Estados Unidos, Arabia Saudí y Turquía.

Los informes indican que tiene «tres ofertas sólidas» de Beşiktaş, Fenerbahçe y Galatasaray, en una competencia reñida por su fichaje.

Se aclara que las ofertas saudíes no son las más altas económicamente, lo que intensifica la competencia por su fichaje.

En su primera etapa en Londres apenas jugó, salió cedido a la Fiorentina y luego fichó por la Roma, donde se convirtió en estrella.

Con el Chelsea disputó 19 partidos y contribuyó al título de Premier League antes de fichar por el Liverpool en 2017.

Desde su llegada a los «Reds» ha conquistado dos Premier Leagues, una Liga de Campeones y varios títulos más, erigiéndose como uno de los jugadores más laureados del club en la última década.

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