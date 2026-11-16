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La selección alemana ofreció una exhibición ofensiva excepcional ante su homóloga neerlandesa, a la que derrotó por cinco goles a cero.

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El encuentro entre ambas selecciones se disputó el lunes por la noche en el Estadio Olímpico de Berlín, en el marco de la sexta y última jornada del Grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA.

Se trata de la primera derrota del español Xavi Hernández, seleccionador de Países Bajos, desde que asumió el cargo.

Alemania lidera el grupo con 11 puntos, por delante de Países Bajos, segunda, gracias a la diferencia de goles, mientras que Grecia es tercera con la misma puntuación.

La selección alemana dominó el partido de principio a fin, apoyada en su clara superioridad en los movimientos ofensivos y en la velocidad en la circulación del balón, además de una enorme eficacia ante la portería, y convirtió el duelo en una auténtica pesadilla para Países Bajos, incapaz de frenar el vendaval ofensivo de los locales.

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La cuenta alemana se abrió en el minuto 41, cuando Derry Scherhant inauguró el marcador tras arrancar por la banda izquierda y adentrarse en el área, antes de soltar un potente disparo que se coló por la escuadra. Fue su primer gol internacional con la camiseta de la selección alemana.

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Al inicio de la segunda parte, los locales mantuvieron la presión ofensiva y Florian Wirtz amplió la ventaja en el minuto 60 con un zurdazo desde fuera del área que el portero Bart Verbruggen no pudo detener.

Alemania no tardó en marcar el tercero: el defensa Nico Schlotterbeck se elevó para rematar de cabeza un centro preciso y mandar el balón al fondo de la red en el minuto 65, en medio de un evidente desconcierto en la zaga neerlandesa.

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Wirtz volvió a confirmar su brillante actuación al firmar su doblete, el cuarto gol de su selección, en el minuto 71, aprovechando un pase dentro del área. Alemania seguía ampliando la diferencia y dejaba a su rival ante una misión casi imposible.

La manita alemana se completó en el minuto 77 obra de Brayan Gruida, que aprovechó el rechace del poste tras un intento de Derry Scherhant para empalar el balón con fuerza dentro de la portería y certificar la aplastante superioridad de los locales.

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En el mismo grupo, Grecia logró un trabajado triunfo ante Serbia por 1-0, con un gol de Giorgos Masouras en el minuto 69.

De este modo, Grecia elevó su cuenta hasta los 11 puntos y es tercera del grupo tras sumar su tercera victoria en 6 partidos, mientras que Serbia cerró su participación en la última posición sin puntos.