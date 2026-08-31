El árbitro Francisco José Hernández Maeso dirige el partido entre el Barcelona y el Rayo Vallecano, previsto para esta noche en el estadio Camp Nou, en su segunda aparición en LaLiga esta temporada, mientras que Raúl Martín González asume la labor de árbitro del videoarbitraje asistente (VAR).

El encuentro de esta noche es el quinto del Barcelona bajo la dirección de Hernández Maeso desde su ascenso a Primera División en agosto de 2023, y el conjunto catalán no ha sufrido ninguna derrota en los cuatro partidos anteriores que ha dirigido el árbitro.

El último partido del Barcelona bajo la dirección de Hernández Maeso fue ante el Getafe el pasado 25 de abril, y terminó con victoria del conjunto catalán por dos goles a cero.

La temporada pasada también dirigió el partido del Barcelona ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja, que el Barcelona resolvió con un resultado de 5-3.

El árbitro ya había dirigido otro partido del Barcelona en la temporada 2024-2025, cuando el equipo se impuso al Leganés por un gol a cero en el estadio de Butarque, en la jornada 31 de la liga, mientras que su primer partido con el club catalán fue en los octavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2023-2024, cuando el Barcelona venció a Unionistas de Salamanca por 3-1.

El encuentro de esta noche tiene un carácter especial para Hernández Maeso, ya que será la primera vez que dirija un partido del Barcelona en el estadio Camp Nou desde el inicio de su carrera arbitral.

Por otro lado, el árbitro cuenta con un historial menos positivo con el Rayo Vallecano, tras haber dirigido 11 partidos del equipo, en los que el Rayo ha logrado 3 victorias y un empate frente a 7 derrotas.

El último encuentro del Rayo bajo la dirección de Hernández Maeso fue en los octavos de final de la Copa del Rey de la temporada pasada, cuando perdió ante el Alavés por dos goles a cero y se despidió del torneo.