El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, decidió otorgar al extremo neerlandés Cresencio Summerville su debut con "El Líder", en el estreno de sus partidos en la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal recibe a su rival, el Al-Fayha, recién ascendido a la Roshn Saudi League, la noche de este viernes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la primera jornada de la competición.

Inzaghi apostó por Summerville como titular por primera vez, tras su fichaje procedente del West Ham United durante el actual mercado de fichajes de verano, en una operación cuyo valor alcanzó los 80 millones de euros según informes de prensa.

El extremo neerlandés jugará en lugar del lesionado Salem Al-Dawsari, junto al otro extremo, el brasileño Malcom, además del delantero francés Karim Benzema, en un tridente ofensivo que luce sumamente potente.

Summerville no será el único recién llegado en el once titular, ya que jugará el lateral derecho Mohammed Mahzari, a quien el Al-Hilal incorporó procedente del Al-Taawoun durante el actual mercado de fichajes de verano.

Mahzari se unirá a la línea defensiva de cuatro, compuesta por Motaeb Al-Harbi como lateral izquierdo, así como el senegalés Kalidou Koulibaly y Ali Lajami en el centro, ante la ausencia de Hassan Tambakti por lesión.

En cuanto al centro del campo, se mantiene sin cambios respecto a la temporada pasada, ya que el técnico italiano se apoyará en Mohammed Kanno, el portugués Rúben Neves y el serbio Sergej Milinković-Savić.

El Al-Hilal afronta la nueva temporada en busca de recuperar el título de Liga que se ausentó de sus vitrinas en las dos últimas temporadas, mientras que el Al-Fayha busca dar la sorpresa y arrebatar su primer punto en el debut de sus partidos en la competición.

La alineación del Al-Hilal fue la siguiente: