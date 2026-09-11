José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la lista de convocados de su equipo de cara al enfrentamiento ante el Rayo Vallecano, mañana sábado, dentro de la disputa de la quinta jornada de LaLiga, y la lista contó con el regreso del defensa Raúl Asencio tras una ausencia de más de un mes por lesión.

Asencio regresó a la lista del Real Madrid después de cerca de un mes y medio de ausencia, tras recuperarse de la lesión muscular que sufrió en el recto femoral, antes de sufrir otra recaída a nivel del hueso de la pierna.

El defensa español no ha participado hasta ahora en ningún partido bajo la dirección de Mourinho, pero su regreso a los entrenamientos colectivos durante los últimos días, y su participación con normalidad en las sesiones de entrenamiento previas al enfrentamiento ante el Rayo Vallecano, le concedieron la luz verde para incorporarse a la lista del partido.

El regreso de Asencio llega en un momento importante para Mourinho, quien contará con una opción adicional en el eje de la defensa, ante la acumulación de partidos y la sucesión de enfrentamientos de LaLiga entre semana.

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Un verano turbulento

El regreso de Asencio cierra un capítulo veraniego que vivió numerosos acontecimientos para el joven defensa del Real Madrid, después de que estuviera cerca de marcharse del club antes de que la lesión frenara cualquier movimiento sobre su futuro.

En el plano judicial, Asencio supo hace pocos días de su absolución en el caso relacionado con el vídeo en el que estaba implicado, aunque al mismo tiempo fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol en la isla de Gran Canaria durante el pasado mes de agosto.

Mourinho expresó anteriormente su enfado por el comportamiento de Asencio y dijo: "Un jugador del Real Madrid sigue siendo un jugador del Real Madrid las 24 horas. Lo que haces fuera del club puede dañar tu reputación y la reputación del club, y yo no estoy contento".

Y ahora, tras recuperar su disponibilidad física, la concentración de Asencio vuelve al fútbol, con el deseo de demostrar su valía y de conseguir una oportunidad con el Real Madrid bajo la dirección de Mourinho.

Por el contrario, continúa la ausencia del trío formado por Éder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo de la lista del Real Madrid para el partido.

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Lista del Real Madrid

Portería: Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

Defensa: Asencio, Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries.

Centro del campo: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch.

Ataque: Vinicius, Endrick, Mbappé, Espí, Brahim Díaz, Diomandé.