Primer toque de Setién a Vidal: "Queremos orden y tiende a desordenarse"

El cántabro admite "la jerarquía" del chileno y desvela una conversación en la que le instó "a ganarse el sitio".

EDITORIAL

Quique Setién llega al pensando que no le debe nada a nadie y que, por lo tanto, todos los jugadores -naturalmente Leo Messi vive al margen, tal y como el propio entrenador confirmó- "tienen el mismo rol" y deberán trabajar para "ganarse el puesto en el once". De hecho, el cántabro avisó al ser preguntado sobre la situación de Arturo Vidal que "el que no se lo gane cambiará su protagonismo". En este aspecto hay pocos jugadores en la plantilla tan señalados como Arturo Vidal, un jugador elogiado por Ernesto Valverde por "su desorden" pero que hoy puede ver cómo su ascendencia da un giro copernicano.

El flamante nuevo entrenador del Barcelona, que debutará mañana ante el , sabe que no puede contar con el sancionado Frenkie De Jong así que la búsqueda de orden táctico deberá afrontarla sin su jugador más equilibrado lo cual puede darle la oportunidad a Vidal ante el Granada. Es una posibilidad en cuanto a la que Setién no se quiso mojar pero se le entendió casi todo. "Hay jugadores con jerarquía que se encuentran en un escalón superior" comentó con respecto al chileno para señalar que "le damos importancia al orden y Arturo tiende a desordenarse".

En este aspecto, Setién desveló "una conversación" con Vidal y luego el centrocampista "realizó el ejercicio a la perfección" pero incidió en que "habrá que advertir a algunos jugadores" y el chileno es uno de ellos. Tanto es así que, al ser preguntado por Arthur Melo, el cántabro se mostró mucho más espléndido en su respuesta y le señaló como "un futbolista extraordinario", a diferencia de un Vidal al que dio un primer toque de atención en público antes del partido de su debut. Y aunque sin De Jong y Carles Alená el ex del Bayern tenga posibilidades reales de jugar de inicio ante el Granada, "que nadie saque conjeturas anticipadas". Es evidente que los planes de Setién no tienen muy en cuenta a Vidal en el medio y el largo plazo.