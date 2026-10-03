Primer partido oficial: Donis sorprende con un jugador del Al-Hilal ante Qatar

El griego Georgios Donis, director técnico de la selección de Arabia Saudí, sorprendió al jugador del Al-Hilal durante el enfrentamiento ante Catar en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí se enfrenta a su homóloga catarí hoy sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

Donis anunció el once titular de Arabia Saudí, que deparó una gran sorpresa con la exclusión de Mohammed Abu Al-Shamat, después de que este hubiera participado en todos los partidos de la selección saudí en la fase de grupos.

Lo extraño es que el técnico griego no contó con Nawaf Boushal, que a veces jugaba en la posición de lateral derecho, sino que recurrió a Mohammed Mahzari, lateral del Al-Hilal, pese a que no había disputado ningún partido en la fase de grupos.

Este será el primer partido oficial que dispute Mahzari con la selección saudí, tras el notable nivel que ha mostrado con el Al-Hilal desde que llegó a sus filas procedente del Al-Taawoun durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Asimismo, Donis decidió mantener a Hassan Tambakti en el banquillo, apostando por la pareja formada por Abdulelah Al-Amri y Jihad Dhukri en el centro de la defensa, junto a ellos Motab Al-Harbi en la posición de lateral izquierdo.

En ataque, será Firas Al-Buraikan quien lidere a la selección saudí en detrimento de Abdullah Al-Hamdan, con la ayuda del trío compuesto por Sultan Mandash, Saleh Abu Al-Shamat y Hammam Al-Hammami.

Cabe recordar que la selección saudí logró el pleno de puntos en el grupo primero, mientras que la selección de Catar sumó 7 puntos, con los que ocupó el segundo puesto en el grupo segundo, por diferencia de goles por detrás de la selección de los Emiratos Árabes Unidos.

Conviene señalar que el vencedor del partido entre Arabia Saudí y Catar se enfrentará al clasificado del otro encuentro entre los Emiratos Árabes Unidos y Omán, en la final del Golfo 27, el próximo martes.

El once de la selección saudí quedó de la siguiente manera:

Portería: Mohammed Al-Owais

Defensa: Mohammed Mahzari - Jihad Dhukri - Abdulelah Al-Amri - Motab Al-Harbi

Centro del campo: Mohammed Kanno - Nasser Al-Dawsari - Saleh Abu Al-Shamat

Ataque: Sultan Mandash - Firas Al-Buraikan - Hammam Al-Hammami