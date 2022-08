Primer fracaso de Herrera: Atlético Nacional, eliminado de Copa

El Verde se quedó corto en su defensa del título con un mal partido ante Junior.

Habrá nuevo campeón en la Copa BetPlay, pues Atlético Nacional falló estrepitosamente en su intención del bicampeonato, dejando una muy mala imagen en lo futbolístico a lo largo de la serie, pues la gasolina alcanzó para muy poco en Medellín.

Las buenas intenciones sin actos o hechos, son estériles y Nacional es su intención de remontada hizo realmente poco por concretarlo. El Atanasio fue testigo del desorden individual y colectivo, del "planteamiento" con escasas ideas tácticas y más apegado al jugar como se fueran dando las cosas, más que con un norte claro. La expulsión de Andrade y el gol visitante, terminaron por sepultar todo.

Los dos triunfos en Liga fueron parte del espejismo, pues Junior volvió a evidenciar que este Nacional no tiene los argumentos dentro de la cancha para afrontar partidos importantes. Una conjunción de errores en jugadores, cuerpo técnico y directivos que hoy tienen al club en una situación vergonzante y distante de su grandeza.

Y Herrera y su cuerpo técnico también volvieron a fallar en un momento determinante para quedar con la continuidad en veremos. La amplitud en el equipo de trabajo del 'Arriero' poco se ha visto de manera efectiva en los partidos. Propuesta pobre, variantes predecibles, errores en todas las líneas y un largo etcétera de errores para la racha negativa de resultados.

Por último, si la directiva aún considera que para el 2023 el proyecto estará encabezado por otro cuerpo técnico, este es el momento de tomar las determinaciones. No hay más tiempo que perder para la próxima Copa Libertadores, pues no se ven señales de mejoría a corto o mediano plazo, y con lo visto hasta ahora, el panorama en Liga no parece estar muy distante del desenlace sufrido esta noche. Hay que armar un proyecto serio, sólido y confiable desde ya para evitar otro largo lapso de tiempo de fracasos. El 2023 debe construirse ahora.