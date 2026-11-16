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Alphonso Davies parece haber sufrido solo una lesión muscular leve en el partido de la selección canadiense contra Guatemala (3-2), según informa The Athletic.

«Tras someterse hoy a una evaluación médica en Toronto, se ha confirmado que Alphonso Davies ha sufrido una distensión muscular leve en la parte inferior del cuerpo. Regresará a Alemania, donde seguirá recibiendo atención médica», señaló la federación canadiense, según recoge el periodista Joshua Kloke.

El jugador de 26 años tuvo que ser sustituido por lesión después de apenas cinco minutos en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Davies resbaló al retroceder ante un ataque de Guatemala dentro de su propia área. Aún logró levantarse para intentar bloquear el posterior disparo, pero después se sentó en el césped para indicar que no podía continuar. De camino al banquillo, negó con la cabeza visiblemente frustrado.

El segundo entrenador de Canadá, Mauro Biello, habló después de una posible «lesión en la parte inferior del cuerpo». Según informaciones de kicker y Bild, Davies ya estaría de camino a Múnich, donde se someterá a otra evaluación médica.

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En el pasado, Davies había sufrido repetidas lesiones musculares tras la rotura del ligamento cruzado que padeció en marzo de 2025. Entre otras cosas, se perdió gran parte del último Mundial disputado en su país. Solo jugó algo más de 20 minutos en los dieciseisavos de final.

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¿Cómo reaccionó Alphonso Davies a su lesión?

En una entrevista con el portal One Soccer, Davies se mostró poco optimista sobre la posibilidad de volver pronto al campo. Aunque no podía decir con exactitud la gravedad de la lesión, sí tenía algo claro: «Hay algo ahí».

Haber sufrido cuatro lesiones en la parte posterior del muslo «es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Si sufres la misma lesión una y otra vez, en algún momento algo podría ceder, y entonces estaríamos hablando de una operación. Es algo que me da miedo. Es realmente duro», explicó Davies. Ahora quiere hacer todo lo posible por «mantenerse positivo», centrarse en su «recuperación e intentar volver lo antes posible y con seguridad».

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Aun así, la nueva lesión y la consiguiente baja forzosa lo tienen «frustrado y enfadado. Estar lesionado nunca es agradable, especialmente cuando tienes que lidiar con una lesión tras otra en la parte posterior del muslo. Siempre intento mantenerme positivo en los momentos difíciles, pero ahora mismo es frustrante».

Davies había mostrado últimamente un buen nivel en el Bayern de Múnich e incluso había tomado por momentos la delantera en la pugna con Nathaniel Brown, fichado en verano, por un puesto en el costado izquierdo de la defensa, antes de sustituir con solvencia al lesionado Luis Díaz en el extremo izquierdo.

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Esta temporada suma 15 partidos en todas las competiciones, con tres goles y cinco asistencias.