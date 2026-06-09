World Cup - Copa del Mundo - Grupo G Los Angeles Stadium

Irán vs Nueva Zelanda: 16 de junio de 2026, 01:00 GMT / 15 de junio, 21:00 EST.

Irán vs Nueva Zelanda: contexto del partido

El encuentro en California es clave para ambos equipos, que quieren empezar bien en un grupo muy competitivo. Con las expectativas en alza, el técnico iraní, Amir Ghalenoei, confía en que su plantel experimentado, liderado por el letal delantero Mehdi Taremi, imponga su táctica. Del otro lado estará Nueva Zelanda, dirigida por Darren Bazeley. Su estilo moderno y de posesión ha convertido a los All Whites en un rival técnico, capaz de mover el balón con precisión y abrir el campo por las bandas. En el moderno SoFi Stadium de Los Ángeles, escenario de primer nivel, se espera uno de los duelos más atractivos de la primera jornada.

Con rivales tan duros como Bélgica y Egipto en el Grupo G, un tropiezo inicial podría ser decisivo. Irán ve el encuentro como la ocasión ideal para confirmar su condición de potencia asiática y dar un gran paso hacia su anhelada clasificación a la siguiente ronda. Los neozelandeses, con una generación joven y ambiciosa, buscan igualar la resistencia que los mantuvo invictos en 2010 y desafiar a los grandes. Bajo las luces del sur de California, la disciplina, el control del juego y la adaptación a la exigente rotación del torneo serán clave para llevarse la valiosa victoria inicial.

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El dominio continental constante de Irán

Irán selló su pase a Norteamérica con una campaña sólida y dominante en las eliminatorias de la AFC. En la tercera ronda, el Team Melli impuso su experiencia y ritmo alto para asegurar la clasificación sin sobresaltos.

Su éxito se basó en un equilibrio perfecto entre defensa sólida y ataque letal. Bajo la dirección de Amir Ghalenoei, Irán hizo de local una fortaleza y mostró disciplina en sus visitas, pese a la presión. Con la definición de élite de Mehdi Taremi, Irán superó los bloques defensivos y se aseguró matemáticamente su tercera Copa del Mundo consecutiva con varias jornadas de antelación.

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La impecable expedición de Nueva Zelanda por Oceanía

Mientras Irán se apoyaba en la calma de sus veteranos en Asia, los All Whites arrollaban las rondas de la OFC bajo la guía de Darren Bazeley.

Su estilo, basado en la posesión y una defensa hermética, asfixiaba a los rivales desde el primer minuto. Con una táctica fluida que abría las bandas, el equipo mostró gran confianza, integrando a los jugadores europeos con las promesas locales. Con concentración total, convirtió cada visita regional en victoria cómoda y selló el pase directo sin perder puntos, logrando su primera fase final desde 2010.

Noticias de los equipos de Irán y Nueva Zelanda

Noticias del equipo de Irán

El Team Melli se concentró en California con un plantel experimentado y consolidado tras su paso por las eliminatorias de la AFC. El técnico Amir Ghalenoei dispone de 26 jugadores motivados y el ambiente se centra en superar por fin la fase de grupos. La mejor noticia es la excelente forma física de sus delanteros que juegan en Europa, lo que refuerza su continuidad táctica.

Mehdi Taremi es el referente en ataque, mientras que Saman Ghoddos aporta creatividad desde la segunda línea. Detrás de ellos, Saman Ghoddos aportará creatividad y visión para romper líneas. En defensa, la pareja de centrales Shojae Khalilzadeh y Hossein Kanaanizadegan liderará la zaga, mientras que el experimentado Alireza Beiranvand custodiará la portería desde el primer pitido.

Noticias del equipo de Nueva Zelanda

Los All Whites llegaron a Los Ángeles con gran confianza tras su dominante e invicta fase de clasificación en Oceanía. El técnico Darren Bazeley convocó a 26 jugadores jóvenes y ambiciosos, mezcla de promesas europeas y un sólido grupo local. Aunque el plantel marca un claro recambio generacional, su estilo de posesión sigue firme.

La gran novedad es el delantero Chris Wood, en plena forma para liderar y aportar su presencia aérea. Le acompañarán la velocidad de Elijah Just y la creatividad de Sarpreet Singh en un ataque fluido. En el medio, se espera que Liberato Cacace, del Torino, suba por la izquierda para alimentar las transiciones, mientras que una pareja de centrales liderada por Nando Pijnaker protege al joven portero Max Crocombe.

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Amir Ghalenoei (Irán)

(C)Getty Images

Amir Ghalenoei, veterano y respetado técnico asiático, aporta pragmatismo, serenidad y disciplina a la selección iraní. En su segunda etapa al frente del equipo, ha liderado una transición generacional sin perder el estatus de potencia continental. Se le elogia por su comunicación directa, su solidez defensiva y su capacidad para explotar el talento ofensivo que milita en Europa.

Tácticamente prefiere un 4-2-3-1 o un 4-3-3 ordenado: defensa sólida, presión en el centro y juego por bandas para aprovechar la altura de sus centrales. Una vez recuperada la pelota, rechaza los pases horizontales y exige un pase vertical inmediato para lanzar la transición. Su principal reto en Los Ángeles será mantener concentrada a su veterana defensa ante un rival joven y dinámico, evitando errores que expongan a su cuarteto defensivo a presión sostenida.

Darren Bazeley (Nueva Zelanda)

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Darren Bazeley ha impulsado una era moderna y audaz en Nueva Zelanda, devolviendo a los All Whites a la escena mundial. El técnico inglés ha forjado una plantilla joven y segura, reconocida por su juego de posesión valiente y progresista.

Bazeley apuesta por el control del balón y la fluidez. Suele salir con un 4-3-3 asimétrico o un 3-4-3 dinámico para imponer el ritmo. Su plan se basa en una salida limpia desde atrás, con laterales invertidos y centrocampistas ofensivos que generan superioridad en el centro. Exige una técnica impecable y pide a sus extremos que abran el campo para generar espacios de pase. En este primer partido clave, su objetivo será superar el bloque físico de Irán en el medio, mantener el equilibrio en la transición defensiva y aprovechar la superioridad aérea de sus delanteros para castigar cualquier debilidad en el área rival.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Convocatoria de Irán para el Mundial

Porteros: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand

Defensas: Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Omid Noorafkan, Ramin Rezaeian

Centrocampistas: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Mehdi Torabi, Aria Yousefi

Delanteros: Ali Alipour, Dennis Eckert, Amirhossein Hosseinzadeh, Shahriyar Moghanlou, Mehdi Taremi

Plantilla de Nueva Zelanda para el Mundial

Porteros: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

Defensas: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

Centrocampistas: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenić, Sarpreet Singh, Ryan Thomas

Delanteros: Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood

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Duelos clave entre Irán y Nueva Zelanda

Mehdi Taremi vs. Nando Pijnaker: duelo de pesos pesados en el área. Taremi, delantero iraní de talla mundial, destaca por su inteligencia, fuerza y capacidad para desequilibrar a los defensas. Pijnaker, central veloz y dominante por alto, deberá cerrarle todos los espacios.

Chris Wood frente a la defensa física iraní: líder y referente de Nueva Zelanda, dependerá de su fuerza y puntería para ganar duelos aéreos y superar a los centrales. Sin embargo, se topará con un muro defensivo iraní, ordenado y agresivo, liderado por Hossein Kanaanizadegan y Shojae Khalilzadeh. ¿Bastarán su fuerza y experiencia para romper la sólida zaga asiática?

Saman Ghoddos vs. Marko Stamenić: duelo táctico en la medular. Stamenić es el motor de Nueva Zelanda: recupera balones, distribuye juego y resiste la presión. Ghoddos deberá imponer el ritmo ofensivo del Team Melli con sus desplazamientos laterales, su visión vertical y sus rápidas combinaciones, sacando a Stamenić de su zona y activando las transiciones hacia el último tercio.

Noticias y plantillas

El seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, aún no ha confirmado el once inicial y no se han reportado lesiones ni sanciones. Habrá actualizaciones a medida que se acerque el partido.

El técnico de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, tampoco ha revelado el once y no se reportan lesiones ni sanciones. Más detalles se confirmarán en los días previos al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Irán ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y perdido dos. Venció 2-0 a Mali el 4 de junio, 3-1 a Gambia y 5-0 a Costa Rica. Cayó 2-1 ante Nigeria y 0-0 contra Uzbekistán (derrota por penaltis). En esos cinco encuentros marcó diez goles y encajó tres.

Nueva Zelanda ha ganado uno y perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Su única victoria fue 4-1 contra Chile en marzo de 2026; desde entonces solo ha sumado derrotas: 0-1 ante Inglaterra el 6 de junio, 0-4 frente a Haití el 3 de junio, 0-2 contra Finlandia y 0-2 frente a Ecuador. En esos cuatro encuentros encajaron nueve goles.

Historial de enfrentamientos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles para los cinco encuentros anteriores entre Irán y Nueva Zelanda. Se añadirá más contexto histórico cuando la información esté disponible.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Irán es tercero y Nueva Zelanda cuarto.