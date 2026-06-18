Previa Inglaterra - Ghana: todo lo que necesitas saber para el Mundial de la FIFA 2026

Inglaterra y Ghana se enfrentarán el 23 de junio de 2026 a las 20:00 GMT (16:00 EST).

Getty Images

Inglaterra vs. Ghana: contexto del partido

Ambos equipos, líderes del Grupo L con 3 puntos tras la primera jornada, buscan mantener su buen arranque. Tras la primera jornada, ambos lideran con 3 puntos: Inglaterra venció 4-2 a Croacia en Dallas y Ghana 1-0 a Panamá en Toronto. En el Gillette Stadium de Boston, el margen de error es mínimo. Ambos llegan a Foxborough sabiendo que la adaptación táctica y la recuperación física tras esos intensos duelos iniciales definirán sus opciones en la fase eliminatoria.

El técnico inglés, Thomas Tuchel, debe recuperar la solidez defensiva tras los dos goles encajados ante Croacia. Confiará en la creatividad de Jude Bellingham y en la puntería de Harry Kane para superar la resistencia ghanesa. Del otro lado está Ghana, ordenada y combativa, bajo la batuta del veterano Carlos Queiroz. En su quinta Copa consecutiva, Queiroz plantea una defensa sólida —que dejó su arco en cero en el debut— y un contragolpe rápido capaz de dañar a cualquier rival.

Más información: Cómo ver y seguir en directo la Copa del Mundo de la FIFA 2026

¿Cómo les fue a ambos equipos en la primera jornada?

Inglaterra 4-2 Croacia

La selección de Thomas Tuchel ofreció un partido vibrante y venció 4-2 a Croacia en Dallas. Harry Kane abrió el marcador de penalti en el 12’ y repitió justo antes del descanso.

Los balcánicos, con goles de Martin Baturina y Petar Musa, igualaron en dos ocasiones. Pero la profundidad inglesa fue superior en la segunda parte: Jude Bellingham marcó nada más reanudarse el encuentro y Marcus Rashford sentenció en el 85. El encuentro evidenció algunas debilidades defensivas que Tuchel deberá corregir, pero los Tres Leones lideran el Grupo L por diferencia de goles.

Getty Images

Ghana 1-0 Panamá

El equipo de Carlos Queiroz mostró gran disciplina táctica en Toronto y, tras un partido intenso, ganó 1-0 a Panamá. En la primera parte, las Estrellas Negras se apoyaron en su defensa y en una destacada atajada de Lawrence Ati Zigi para contener el arranque rival.

El encuentro parecía destinado a un empate sin goles bajo la lluvia canadiense, pues ambos equipos fallaban en el último tercio. Sin embargo, la persistencia táctica de Queiroz dio resultado en el descuento: en el 95, el mediocampista Caleb Yirenkyi marcó de forma espectacular el gol de la victoria, desatando celebraciones eufóricas en banquillo y afición. El tanto mantiene a Ghana igualada con Inglaterra, ambas con tres puntos, y les inyecta un gran impulso anímico de cara a la segunda jornada.

¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos seleccionadores?

Inglaterra (Thomas Tuchel): mejorar la transición defensa-ataque y la concentración en el centro del campo.

Su explosivo esquema ofensivo, liderado por Jude Bellingham y Harry Kane, ya le dio cuatro goles a Croacia.

Sin embargo, debe corregir los fallos defensivos y la pérdida de control en el centro del campo que costaron dos goles en la primera parte. La defensa mostró vulnerabilidad ante carreras verticales y a veces perdió orden cuando los laterales subían. Ante una Ghana ímpetu y lista para el contraataque, ceder el balón con ligereza en el centro será letal. Su ajuste clave será reforzar el centro del campo: Declan Rice debe anclar la zona, cerrar espacios en transición y resguardar a los centrales para evitar que queden expuestos.

Ghana (Carlos Queiroz): Contrapresión agresiva y velocidad del balón en el último tercio

Carlos Queiroz no debe desmantelar el orden defensivo que neutralizó a Panamá (1-0) en Toronto. Sin embargo, para la segunda jornada necesita acelerar la circulación de balón hacia el último tercio.

Ante un bloque inglés que puede ser arrastrado a un duelo de alta intensidad, mantenerse pasivo o mover el balón de forma lateral en el tercio central generará una presión insostenible. El ajuste de Queiroz debe aumentar la agresividad ofensiva y la velocidad en las transiciones, corrigiendo la «ingenua» falta de agresividad que él mismo señaló en la primera jornada. Al recuperar el balón, deberá saltar la presión inglesa con pases verticales y rápidos. Las transiciones por banda, aprovechando los espacios que dejan los laterales rivales, serán clave para poner a prueba la defensa de Tuchel y sorprender a los favoritos.

¿Hay novedades en la plantilla de cara al segundo partido?

Getty Images

Noticias del equipo de Inglaterra

El principal reto de Thomas Tuchel para el partido en Nueva Inglaterra es mejorar la concentración defensiva y gestionar la carga física de sus estrellas. Tras la vibrante victoria 4-2 ante Croacia, Inglaterra no tiene nuevas lesiones ni sanciones, por lo que Tuchel cuenta con plantel completo.

Como confirma la pizarra, Inglaterra saldrá con su flexible 4-2-3-1. Jordan Pickford seguirá en la portería, respaldado por una defensa más sólida. En defensa, John Stones y Ezri Konsa repetirán como centrales, con Reece James y Nico O’Reilly en los laterales. En el medio, Declan Rice y Elliot Anderson aportarán equilibrio en la transición.

La duda está en la línea creativa: Jude Bellingham, autor del gol ante Croacia, actuará de mediapunta, con Anthony Gordon y Noni Madueke en los costados. Arriba, el capitán Harry Kane buscará ampliar su cuenta goleadora. Aun así, los suplentes Marcus Rashford y Bukayo Saka aprietan por un puesto tras combinar para el cuarto gol.

Noticias del equipo de Ghana

Carlos Queiroz lidia con un rompecabezas mayor de selección y recuperación física al preparar a su equipo para el desafío ante el gigante inglés. La principal preocupación de las Estrellas Negras es la portería y el desgaste tras su reñida victoria 1-0 bajo la lluvia contra Panamá.

Según la alineación oficial, Ghana saldrá con un 4-2-3-1 disciplinado. La principal preocupación de Queiroz es la portería: el titular, Lawrence Ati Zigi, fue sustituido al descanso en la primera jornada, y el suplente, Benjamin Asare, recibió un golpe en el último minuto del descuento. El cuerpo médico trabaja contrarreloj para evaluar a ambos guardametas antes de confirmar quién será el titular detrás de la pareja de centrales formada por Jerome Opoku y Jonas Adjetey. Los laterales Gideon Mensah y Marvin Senaya están listos para mantener sus puestos y contener las amenazas por las bandas de Inglaterra.

En el medio, Elisha Owusu dirigirá el juego junto al héroe de la primera jornada, Caleb Yirenkyi, quien mantiene su puesto tras anotar el gol de la victoria en el 95. En ataque, Antoine Semenyo, designado mejor jugador del partido anterior, acompañará al veterano Jordan Ayew. Kamaldeen Sulemana yErnest Nuamah actuarán en las bandas, aunque Brandon Thomas-Asante, autor de la asistencia decisiva ante Panamá, presiona para ser titular.

Getty Images

Duelos clave del partido entre Inglaterra y Ghana

Harry Kane vs. Jerome Opoku

Tras su doblete ante Croacia, Kane mantiene su condición de referente letal y pilar ofensivo de la delantera de Thomas Tuchel. Kane se movió con inteligencia en la primera jornada: bajó a recibir, creó juego y castigó los huecos rivales. Para romper la ordenada defensa de Ghana, su presencia física y su juego de apoyo serán clave: fijará a los centrales, abrirá espacios para los centrocampistas y aprovechará cualquier ocasión clara.

Su marcador será el central Jerome Opoku, quien lideró la defensa ante Panamá. Ghana mantuvo su orden y ganó 1-0 en Toronto, pero ahora afrontará un desafío técnico muy superior con el referente inglés. Para frenarlo, Opoku deberá mantener concentración total, comunicarse con claridad y usar su buen posicionamiento para anular los movimientos de Kane y evitar que se gire y asista a los delanteros.

Jude Bellingham vs Caleb Yirenkyi

Jude Bellingham, motor y chispa creativa de Inglaterra, impuso el ritmo en la primera jornada y selló la victoria ante Croacia con un gol decisivo. Ante Ghana su misión será encontrar espacios entre líneas, superar la congestión del centro del campo con rapidez y generar sobrecargas ofensivas por el centro. Si le dejan girarse y avanzar hacia la defensa, su visión y sus arrancadas desequilibrarán a la zaga ghanesa.

El encargado de frenarlo será el centrocampista ghanés Caleb Yirenkyi, héroe de la primera jornada tras marcar en el 95’ ante Panamá. En Boston su labor defensiva sin balón será clave. Deberá presionar con inteligencia, cerrar espacios y proteger a su defensa para evitar que Inglaterra domine el centro del campo y acorrala a Ghana.

Getty Images

¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo L?

Tras la primera jornada, el Grupo L está liderado por Inglaterra, con tres puntos y una diferencia de goles de +2 gracias a su victoria 4-2 sobre Croacia en Dallas. Ghana le sigue de cerca, también con tres puntos y una diferencia de +1 tras ganar 1-0 a Panamá en Toronto.

Croacia y Panamá aún no tienen puntos. El duelo de la segunda jornada en el Boston Stadium es clave para ambos, que buscan su primera victoria.

Si Inglaterra gana

Una victoria del equipo de Thomas Tuchel los lanzaría a seis puntos y los dejaría a un paso de la clasificación automática a dieciseisavos. Si además Croacia no gana a Panamá, Inglaterra aseguraría el pase a la siguiente ronda con una jornada de antelación. Además, les daría un colchón de seguridad de cara al último partido de grupo, mientras que dejaría al equipo de Carlos Queiroz estancado en tres puntos y bajo enorme presión para conseguir un resultado decisivo en la tercera jornada contra Croacia.

Si Ghana gana

Si los de Carlos Queiroz ganan, sumarán seis puntos y se colocarán primeros, casi asegurando el pase a eliminatorias, siempre que el otro partido no les perjudique. En cambio, Inglaterra se quedaría con tres puntos y necesitaría un buen resultado ante Panamá en la última jornada para evitar complicaciones en la lucha por el tercer puesto.

Si empatan

Un empate en Foxborough dejaría a ambas selecciones con cuatro puntos, liderando el grupo y aplazando la definición a la última jornada. Ambos seguirían invictos y con opciones de avanzar, aunque con margen reducido. Así, Inglaterra afrontaría a Panamá con la necesidad de ganar para liderar, mientras Ghana haría lo propio ante Croacia, atenta a la diferencia de goles.

Noticias de los equipos y convocatorias

Thomas Tuchel aún no ha confirmado la alineación de Inglaterra ante Ghana, y por ahora no hay lesiones ni sanciones reportadas. Habrá más novedades cerca del inicio del partido.

Carlos Queiroz tampoco ha revelado la alineación de Ghana y, por ahora, no hay informes de lesiones o sanciones. Más novedades llegarán en los días previos al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Inglaterra llega con un balance de V-V-D-E-V en sus últimos cinco partidos. Venció 3-0 a Costa Rica el 10 de junio y 1-0 a Nueva Zelanda cuatro días antes. Antes, cayeron 1-0 ante Japón, empataron 1-1 con Uruguay y vencieron 2-0 a Albania en la eliminatoria mundialista. En total, suman siete goles a favor y dos en contra.

Ghana, en cambio, ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros: 2-0 con México, 2-1 con Alemania y 5-1 con Austria. Una derrota 1-0 ante Sudáfrica en diciembre de 2025 cierra una racha que preocupa al cuerpo técnico antes de la fase de grupos.

Historial de enfrentamientos directos

ING Último partidos GHA 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Inglaterra 1 - 1 Ghana 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Ambos equipos solo se han enfrentado una vez: un amistoso el 29 de marzo de 2011 que terminó 1-1.

Clasificación

GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber sobre el partido entre Inglaterra y Ghana en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



