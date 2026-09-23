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UEFA Nations League A
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Kocaeli Stadium
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Previa del Turquía vs Francia de la Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

UEFA Nations League A
Turquía
Francia
K. Mbappe
A. Guler
Z. Zidane

Previa completa del partido entre Turquía y Francia en la Liga A de la UEFA Nations League. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, estado de forma y más.

crest
UEFA Nations League A - Jornada 1
Kocaeli Stadium

El Turkiye vs France arranca el 25 de septiembre de 2026 a las 14:45 EST y 18:45 EST.

Zizou toma las riendas de Francia

El icono francés Zinedine Zidane estará deseando arrancar su etapa como seleccionador de Francia con una victoria ante una talentosa selección de Turkey en la UEFA Nations League.

Turkey debe superar la decepción del Mundial

A pesar de contar con una plantilla repleta de nombres muy conocidos, Turkey no cumplió con las expectativas en el Mundial de las Américas. Guardó su mejor actuación para el final, cuando venció a Estados Unidos en un partido intrascendente, ya que ya estaba eliminada. Llega a la Liga A de la UEFA Nations League después de arrollar a Hungría por 6-1 en el global. Invicta en sus últimos nueve partidos como local en la Nations League, Turkey puede sentirse confiada de cara a esta campaña.

Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images

La etapa posterior a Didier Deschamps empieza para Francia, y realmente no podía estar liderada por un nombre más icónico. Zinedine Zidane tiene un listón muy alto, después de que Deschamps llevara a Francia a tres finales consecutivas del Mundial, ganando la gran cita en 2018. Sin embargo, Zidane no se sentirá intimidado por la tarea, como el hombre que llevó al Real Madrid a un triplete de títulos de la Champions League entre 2016 y 2018.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Datos clave y noticias de lesiones

  • Solo dos de los siete partidos internacionales de Turkey este año tuvieron goles de ambos equipos.
  • El mediapunta del Real Madrid Arda Guler suma un gol y tres asistencias en siete apariciones en LaLiga esta temporada.
  • El central del Arsenal William Saliba es baja en Francia por una lesión de espalda.
  • El mediapunta francés Michael Olise lleva cuatro goles y dos asistencias en cuatro apariciones en la Bundesliga con el Bayern de Múnich esta temporada.
  • Turkey encajó antes del minuto 30 en cada uno de sus últimos cuatro partidos.
FRANCE-SPORT-FOOTBALL-FRENCH-NATIONAL-TEAM-TRAINING-CLAIREFONTAIGetty Images

Noticias de los equipos y plantillas

Turquía contra Francia alineaciones probables

Manager

  • V. Montella

La Türkiye de Vincenzo Montella no tiene lesiones ni sanciones registradas por ahora, y la alineación probable aún no se ha confirmado. Se esperan actualizaciones más cerca del inicio.

La selección francesa de Zinedine Zidane tampoco cuenta por ahora con detalles confirmados sobre la alineación. Aurelien Tchouameni está fuera de la convocatoria mientras se recupera de una lesión en la ingle, aunque Zidane ha confirmado que Kylian Mbappe será el capitán del equipo. Se añadirán más novedades a medida que se acerque el partido.

Forma

TUR

TUR - Formulario

MKD
W4-0
VEN
W2-1
AUS
L2-0
PAR
L0-1
USA
W3-2
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FRA

FRA - Formulario

SWE
W3-0
PAR
W0-1
MAR
W2-0
ESP
L0-2
ING
L4-6
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Türkiye llega a este partido con tres victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-2 sobre Estados Unidos en el Mundial, un cierre positivo para su campaña en la fase de grupos tras las derrotas ante Australia (0-2) y Paraguay (0-1). Antes de eso, venció a Macedonia del Norte por 4-0 y a Venezuela por 2-1. En esos cinco partidos, Türkiye marcó 11 goles y encajó ocho.

Los últimos cinco partidos de Francia dejaron tres victorias y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota por 4-6 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, seguida de una derrota por 0-2 frente a España en el partido por el tercer puesto. Antes de esos tropiezos, Francia venció a Marruecos por 2-0, a Paraguay por 1-0 y a Suecia por 3-0. Marcó diez goles y encajó ocho en esa racha.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

TurquíaEmpateFrancia
1
1
2
European Championship Qualification
Francia badge
Francia
FRA
1
Turquía badge
Turquía
TUR
1
F
European Championship Qualification
Turquía badge
Turquía
TUR
2
Francia badge
Francia
FRA
0
F
Amistosos
Francia badge
Francia
FRA
1
Turquía badge
Turquía
TUR
0
F
Amistosos
Turquía badge
Turquía
TUR
0
Francia badge
Francia
FRA
4
F
3Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron1/4

El historial entre estos dos equipos está relativamente equilibrado en sus enfrentamientos recientes. El partido más reciente terminó 1-1, un clasificatorio para la Eurocopa disputado en Francia en octubre de 2019, mientras que Türkiye ganó 2-0 en el clasificatorio de ida ese mismo año. El mejor resultado de Francia en esta serie fue una victoria por 4-0 en un amistoso de noviembre de 2000. En los cuatro enfrentamientos registrados, Francia tiene el mejor balance general, pero Türkiye ha demostrado que puede competir y le ha arrebatado puntos a Francia en el fútbol competitivo.

Clasificación

Grp. 1

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BelgiumBelgiumBEL
00000000
2
FranciaFranciaFRA
00000000
3
ItaliaItaliaITA
00000000
4
TurquíaTurquíaTUR
00000000
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

Francia ocupa actualmente la segunda plaza del grupo de la Liga A de la Nations League, con Türkiye en la cuarta. Esa diferencia significa que Francia llega al Kocaeli Stadium con ventaja en la clasificación, mientras que Türkiye necesita un resultado positivo para seguir en la pelea por la parte alta de la tabla.

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