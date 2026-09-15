Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 07:30 Tottenham Hotspur Stadium

El Tottenham vs Aston Villa comienza el 19 de septiembre de 2026 a las 07:30 EST y 11:30 GMT.

Spurs y Villa buscan dar la vuelta a unos comienzos terribles

Tottenham y Aston Villa han firmado arranques pésimos en sus campañas 2026-27. Puede que sea demasiado pronto para llamarlo un duelo de seis puntos, pero podría servir como catalizador para el equipo que se atreva a ganar este partido del sábado a primera hora en la capital.

Unos Spurs sin gol siguen sufriendo en casa

A pesar de su enorme gasto durante el verano, el Tottenham de Roberto De Zerbi aún no ha marcado ni un solo gol en cuatro partidos de la Premier League esta temporada. Ha cosechado dos empates sin goles, lo que significa que está un punto por encima del Villa en la tabla. Ninguno de los dos equipos ha ganado, lo que convierte este choque en uno potencialmente fascinante, pero también en un duelo cargado de nervios para ambas aficiones y plantillas. Los Spurs tuvieron el tercer peor registro en casa de cualquier equipo de la categoría la pasada temporada, al sumar solo 15 puntos en el Tottenham Hotspur Stadium, apenas el 36% de su total de puntos en 2025-26. Después de dos 17.º puestos consecutivos en la liga, puede que la directiva no tenga tanta paciencia con De Zerbi si los Spurs no progresan de forma significativa este curso.

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El Villa ha perdido su columna vertebral

Mientras que los Spurs han invertido mucho en fichajes caros, el Villa ha perdido a jugadores clave como Youri Tielemans, Ezri Konsa y Morgan Rogers, que se han marchado a rivales de la Premier League. Se ha quedado sin marcar en todos sus partidos de la Premier League salvo uno esta temporada, y ese fue el último, una derrota en casa por 1-2 ante el Nottingham Forest. El equipo de Unai Emery puede encontrar algo de consuelo en una victoria por 3-2 a domicilio ante el Club Brugge en la Champions League, y eso podría darle la confianza necesaria para relanzar su campaña doméstica este fin de semana.

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Estadísticas clave y noticias de lesiones

Es la primera vez en su historia que los Spurs se quedan sin marcar en sus cuatro primeros partidos de Premier League de una temporada.

Han pasado 407 minutos desde el último gol de los Spurs en la Premier League, y es la primera vez que no marcan en cuatro partidos consecutivos de Premier League desde septiembre de 2006.

Dejan Kulusevski, Xavi Simons y Mykhaylo Mudryk son bajas de larga duración en los Spurs.

Esta es la cuarta vez que el Villa arranca una temporada de Premier League sin ganar ninguno de sus cuatro primeros partidos, después de 1992-93, 1997-98 y 2025-26.

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Posibles onces

Spurs (4231): Kinsky; Gray, van Hecke, van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Villa (4231): Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Maatsen; Kamara, Barkley; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Noticias de los equipos y plantillas

Roberto De Zerbi no puede contar con Wilson Odobert, Xavi Simons y Mykhaylo Mudryk por lesión. Pedro Porro y Destiny Udogie se ausentaron ambos del empate ante el Everton el pasado fin de semana, y se controlará su estado físico de cara a este encuentro. No se ha confirmado ningún once inicial probable y se esperan más novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Unai Emery afronta su propia larga lista de ausencias, con Amadou Onana, Leon Goretzka, Brian Madjo y Pau Torres, todos descartados por lesión. Actualmente no hay sanciones registradas para ninguno de los dos equipos. La profundidad de plantilla del Villa se pondrá a prueba en un calendario cargado, y se añadirán novedades sobre cualquier problema físico adicional a medida que surjan.

Forma

El Tottenham ha ganado uno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con dos empates y dos derrotas. Su única victoria en esa racha llegó ante el Charlton Athletic en la Carabao Cup, un 5-1 el 26 de agosto. En la Premier League, los Spurs no han marcado en sus tres encuentros, con empates 0-0 ante Nottingham Forest y Everton, mientras que perdieron por 2-0 frente al Newcastle United y por 3-0 contra el Brentford. En esos cinco partidos, han marcado cinco goles y han encajado ocho.

El Aston Villa ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con un empate y tres derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Nottingham Forest el 12 de septiembre. El Villa sí logró una victoria en esa racha, al imponerse por 3-2 a domicilio al Club Brugge en la Champions League el 8 de septiembre. Ha marcado seis goles y ha encajado ocho en esos cinco encuentros, con tres derrotas consecutivas en sus tres últimos partidos de Premier League.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue el 3 de mayo de 2026, cuando el Aston Villa ganó al Tottenham por 2-1 en Villa Park en la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos directos entre todas las competiciones, el Villa ha ganado cuatro y los Spurs uno, con la única victoria del Tottenham en un triunfo por 2-1 en la Premier League en Villa Park en octubre de 2025. El Villa ha marcado nueve goles por los seis de los Spurs en esos cinco duelos.

Clasificación

En la actual clasificación de la Premier League, el Tottenham es 17.º y el Aston Villa, 19.º.