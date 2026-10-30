Previa del Superclásico Boca Juniors vs River Plate

Boca Juniors recibe a River Plate en la Liga Profesional en el partido más emblemático del fútbol argentino de clubes. El equipo de Rodolfo Arruabarrena recibe al de Leonardo Ponzio en La Bombonera. El encuentro comenzará el domingo 1 de noviembre a las 15:00 EST y las 19:00 GMT.

Boca y River llegan en plena forma al Superclásico

Boca ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos oficiales, incluido un triunfo por 1-0 ante Independiente, y se mantiene al frente del Grupo A del Clausura. También se impuso a Vasco Da Gama en la Copa Sudamericana por 3-1. River también atraviesa un buen momento: ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, incluida una goleada por 3-0 ante Belgrano. El delantero de Boca Miguel Merentiel suma 10 goles esta temporada, mientras que el delantero de River Angel Correa ha marcado un gol y dado una asistencia en sus dos últimos partidos.

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Balance de enfrentamientos entre Boca y River

Los enfrentamientos entre ambos clubes han sido igualados en las últimas temporadas, con cinco duelos disputados en distintas ediciones de la Liga Profesional. River ganó el más reciente por 1-0 cuando recibió a Boca en abril de 2026, aunque Boca se había impuesto por 2-0 en casa el noviembre anterior.

Se espera un ambiente intenso

El excentrocampista de Boca y Manchester United Ander Herrera describió una victoria en casa por 2-0 ante River como el mejor ambiente futbolístico que jamás había vivido. Se esperan más duelos intensos en la emblemática Bombonera en esta nueva edición del Superclásico.

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