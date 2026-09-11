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Previa del Sunderland - Arsenal de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Sunderland vs Arsenal
Premier League
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Arsenal

Previa completa del Sunderland-Arsenal en la Premier League. Analizamos los resultados de la jornada 3, la forma reciente y las claves antes de este duelo del sábado por la noche en el Stadium of Light.

Sunderland vs Arsenal: detalles del partido

crest
Premier League - Jornada 4
Stadium of Light

El Sunderland y el Arsenal arrancarán el 12 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Acción de la Premier League en la noche del sábado en el noreste

El Sunderland regresa a casa para recibir al aspirante al título Arsenal en el Stadium of Light en la jornada 4 de la Premier League 2026/27. Tras un trabajado empate a domicilio, los Black Cats aspiran a poner a prueba su fortaleza en casa ante uno de los equipos más en forma de la liga. En cuanto al Arsenal, recién llegado de un viaje entre semana de la Champions League y con un pleno de victorias en competiciones nacionales, sumar los tres puntos fuera de casa es clave para mantener su impulso en lo más alto de la tabla.

Brentford v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

La resistencia del Sunderland en la jornada 3: un penalti de Le Fée rescata un punto en Brentford

El Sunderland llega al sábado tras un sólido empate 1-1 a domicilio ante el Brentford en el Gtech Community Stadium en la jornada 3, el 5 de septiembre. Después de encajar un gol de Vitaly Janelt en el minuto 56, el Sunderland reaccionó y forzó un penalti en el minuto 81, que el centrocampista Enzo Le Fée convirtió con tranquilidad. El resultado se suma a su victoria por 1-0 en casa ante el Fulham en la jornada 2, lo que deja al equipo de Régis Le Bris con cuatro puntos en sus tres primeros partidos de la Premier League.

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

El triunfo del Arsenal en la jornada 3: Havertz y Ødegaard lideran la remontada en el derbi

El Arsenal viaja a Tyne and Wear lleno de confianza tras lograr una dramática victoria por 2-1 en casa ante su rival londinense Chelsea en el Emirates Stadium en la jornada 3, el 6 de septiembre. A pesar de encajar un gol tempranero de Morgan Rogers en el minuto dos, el equipo de Mikel Arteta respondió con fuerza. Kai Havertz empató en el minuto 24 antes de que el capitán Martin Ødegaard marcara al inicio de la segunda parte para mantener al Arsenal perfecto con nueve puntos de nueve posibles.

Atakes del Stadium of Light: bloque bajo local contra aspirantes al título

Históricamente, las visitas al Stadium of Light suponen un desafío físico para los equipos visitantes. El planteamiento defensivo del Sunderland, con Kevin Danso y Granit Xhaka como referencias, intentará interrumpir la salida por dentro del Arsenal. Mientras tanto, el Arsenal confiará en los movimientos creativos de Martin Ødegaard y Bukayo Saka para abrir brechas. Con posiciones importantes de la liga en juego en este arranque de campaña, el choque del sábado promete una batalla intensa desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fee, Fofana; Brobbey

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Noticias de los equipos y plantillas

Sunderland contra Arsenal alineaciones probables

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formación
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleD. BallardD. BallardReinildoReinildoK. DansoK. DansoG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeN. SadikiN. SadikiN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierB. BrobbeyB. BrobbeyD. RayaD. RayaGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Sunderland

Once inicial

Arsenal

Manager

  • R. Le Bris
  • M. Arteta

Regis Le Bris no tiene preocupaciones confirmadas por lesión o sanción de cara al partido, y el Sunderland no ha publicado por ahora ningún posible once. Se esperan más novedades más cerca del inicio.

El Arsenal no podrá contar con Jurrien Timber ni William Saliba por lesión. Mikel Arteta no ha confirmado un posible once inicial y la información del equipo se actualizará a medida que esté disponible.

Forma

SUN

SUN - Formulario

REN
W2-1
IPS
L2-1
FUL
W1-0
BRE
D1-1
HUL
W1-0
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ARS

ARS - Formulario

MCI
W3-0
COV
W3-0
AVL
W0-1
CHE
W2-1
NAP
W0-1
Gol marcado (encajado)
10/1
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Sunderland afronta el partido con un balance de tres victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales, con un triunfo adicional en un amistoso incluido en esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Fulham en la Premier League el 30 de agosto, y también venció al Rennes por 2-1 en un amistoso de pretemporada. La derrota llegó ante el Ipswich Town, que ganó 2-1 en el Stadium of Light el 22 de agosto.

El Arsenal ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con diez goles a favor y solo uno en contra. Su compromiso más reciente fue una victoria por 1-0 en casa del Aston Villa el 31 de agosto. También derrotó al Coventry City por 3-0 en el estreno de su temporada y ganó 3-0 al Manchester City en la Community Shield. Esa racha incluye dos porterías a cero consecutivas en la Premier League.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

SunderlandEmpateArsenal
0
1
4
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
F
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
F
4Goles marcados16
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 7 de febrero de 2026, cuando el Arsenal venció al Sunderland por 3-0 en el Emirates Stadium en la Premier League. Antes de eso, ambos empataron 2-2 en el Stadium of Light en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Arsenal ha ganado tres, con un empate y una derrota, y ha marcado 14 goles frente a los cuatro del Sunderland.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
W
W
W
3
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
W
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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