Slavia de Praga vs Arsenal: Datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Fortuna Arena

El ambiente de Praga pone a prueba la ambición europea de Arteta

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Las noches europeas regresan a Praga, donde se enfrentan dos equipos que llegan impulsados por importantes resultados en sus competiciones nacionales en un atractivo duelo de la cuarta jornada. El Arsenal de Mikel Arteta llega a la capital checa rebosante de confianza. El equipo londinense silenció Anfield el domingo por la tarde con una exhibición de solidez defensiva y se llevó los tres puntos ante el Liverpool gracias a una certera definición de Kai Havertz en el minuto 16 y a un bloque defensivo infranqueable. Invicto en su campaña europea tras vencer al Napoli y al Lille y empatar 2-2 en un disputado encuentro en Múnich, el Arsenal busca dar un paso firme hacia las rondas eliminatorias.

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Le espera un Slavia de Praga muy motivado, dirigido por Jindřich Trpišovský. Aunque el Slavia de Praga ha atravesado una campaña europea turbulenta, con derrotas ante el Lens y el Sabah antes de empatar 2-2 con el Fenerbahçe, se preparó para el miércoles con una espectacular goleada a domicilio por 5-0 ante el FK Jablonec el sábado.

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