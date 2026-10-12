Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

El Roma-Real Madrid comenzará el 14 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 20:00 GMT.

El Roma recibe a un viejo conocido en el Olímpico

El Roma vuelve a la Champions League por primera vez en seis años y su primer partido en casa será contra su antiguo entrenador, Jose Mourinho, que lo llevó a conquistar la UEFA Conference League en 2022.

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Al Roma le cuesta cerrar los partidos

En las últimas semanas, el Roma ha empatado tres de sus cuatro partidos entre todas las competiciones, incluido el 1-1 ante el Fenerbahce en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

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El Real Madrid todavía no termina de arrancar

Al Madrid le costó, pero acabó imponiéndose por 1-0 al Villarreal en LaLiga gracias a un gol de Yan Diomande, el costoso fichaje marfileño, poco después de la hora de juego. Es un buen resultado para los hombres de Jose Mourinho, teniendo en cuenta que jugaron los últimos 20 minutos con diez tras la expulsión de Vini Jr. El Madrid venció al Inter por 2-1 en el Bernabéu en su primer partido de la Champions League.

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Datos clave y bajas

El Roma marcó al menos dos goles en cada uno de sus últimos tres partidos europeos en casa.

El Roma no podrá contar con Mile Svilar ni Bryan Cristante, mientras que los brasileños Éder Militão y Rodrygo siguen ausentes en el Real Madrid.

Solo dos de las últimas ocho victorias del Madrid entre todas las competiciones llegaron sin encajar goles.

Noticias de los equipos y plantillas

El once previsto de Gasperini incluye a Mile Svilar en la portería, con una defensa de cuatro formada por Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N'Dicka y Wesley. Se espera que Marten de Roon y Manu Kone ocupen el centro del campo, con Matias Soule, Paulo Dybala y Devyne Rensch por delante y Donyell Malen como referencia en ataque. Por ahora no constan lesionados ni sancionados en el Roma, aunque se seguirá de cerca la disponibilidad de Malen tras su tarjeta roja contra el Como. Si la situación cambia, se añadirán novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Se espera que Mourinho alinee a Thibaut Courtois en la portería, por detrás de una defensa de cuatro formada por Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen y Denzel Dumfries. Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold figuran en el centro del campo junto a Yan Diomande, con Brahim Diaz y Federico Valverde apoyando a Kylian Mbappe en ataque. Por ahora no constan lesionados ni sancionados entre los visitantes, aunque la tarjeta roja que vio Vinicius Junior contra el Villarreal podría afectar a su disponibilidad para este encuentro.

Estado de forma

El Roma suma tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado ocho goles y encajado cinco. Su encuentro más reciente terminó 0-0 en el campo del Como, en la Serie A, un resultado para el que necesitó resistir tras quedarse con diez. Antes empató 2-2 con el Inter y venció 2-0 al Torino. En esa racha también figuran el empate 1-1 con el Fenerbahce en la Champions League y la victoria 2-1 sobre el Atalanta en la Serie A.

El Real Madrid ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha perdido uno y ha ganado el restante. En el más reciente venció 1-0 al Villarreal y, antes, derrotó 2-1 al Inter en la Champions League y 4-1 al Rayo Vallecano en LaLiga. Su única derrota fue ante el Atlético de Madrid, por 2-1 en LaLiga. El Madrid ha marcado diez goles y encajado cinco en esos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

El Real Madrid ha dominado históricamente este enfrentamiento. En los últimos cinco duelos registrados, el Madrid ha ganado cuatro veces y el Roma ninguna, con un empate: un 2-2 en un amistoso disputado en agosto de 2019. Los cuatro encuentros oficiales fueron en la Champions League y el Madrid ganó por 0-2, 3-0, 2-0 y 2-0. El Roma aún no ha derrotado al Real Madrid en un partido oficial dentro de este conjunto de datos, y el Estadio Olímpico no ha sido un fortín ante este rival en los últimos tiempos.

Clasificación

En la Champions League, el Roma ocupa actualmente el 17.º puesto y el Real Madrid, el 13.º. Ambos se encuentran en una zona de la tabla en la que necesitan sumar puntos para asegurarse un camino cómodo en la fase de liga.