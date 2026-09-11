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Primera División
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Previa del Real Madrid vs Rayo Vallecano en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Primera División
Real Madrid
Rayo Vallecano

Previa completa del Real Madrid vs Rayo Vallecano en LaLiga. Analizamos los resultados de la jornada 4, la forma reciente y las claves de cara a este derbi del sábado por la noche en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: detalles del partido

crest
Primera División - Jornada 5
Estadio Bernabeu

Real Madrid y Rayo Vallecano arrancarán el 12 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Derbi madrileño en la capital

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu para recibir a su vecino Rayo Vallecano en la jornada 5 de la temporada 2026/27 de LaLiga. Tras una semana exigente que incluyó una derrota nacional y el estreno entre semana en la Champions League, el Real Madrid aspira a amarrar una victoria contundente en casa para no perder ritmo en la carrera por el título. Para el Rayo Vallecano, hacer el corto desplazamiento por la ciudad después de una victoria dramática supone un impulso extra de confianza mientras busca incomodar a su rival de la capital.

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

El tropiezo del Real Madrid en la jornada 4: resbalón a domicilio ante el Real Betis

El Real Madrid llega al sábado en busca de una sólida respuesta en el campeonato doméstico después de caer 1-0 a domicilio ante el Real Betis en el Estadio de La Cartuja en la jornada 4 (4 de septiembre). Pese a generar ocasiones con un frente de ataque liderado por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, el Madrid encajó un gol de Troy Parrott en el minuto 81. Mbappé vio cómo le detenían un penalti en el tiempo añadido, dejando al Real Madrid con las manos vacías y con ganas de recuperar su filo en casa.

Sin embargo, el equipo de Jose Mourinho afrontará este partido después de una victoria, tras firmar un triunfo por 2-1 sobre el Inter de Milán en la fase de liga de la Champions League el martes por la noche.

Rayo Vallecano de Madrid v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

El doblete de Camello hunde al Racing Club

El Rayo Vallecano visita el Bernabéu con la moral alta tras una explosiva victoria por 3-2 en casa sobre el Real Racing Club en la jornada 4 (5 de septiembre). Andrei Rațiu abrió el marcador en el minuto 17 antes de que el delantero Sergio Camello firmara una decisiva actuación de dos goles (43', 47'). A pesar de las rojas tardías recibidas por Fran Pérez y Jorge de Frutos, el Rayo resistió durante el tiempo añadido para asegurar los tres puntos en un dramático partido de cinco goles.

Orgullo capitalino y puntos vitales en juego

Históricamente, las visitas al Bernabéu representan una batalla cuesta arriba para el Rayo Vallecano, aunque los partidos entre estos vecinos madrileños presentan de forma constante un ritmo alto y duelos físicos intensos. El motor creativo central del Real Madrid, liderado por Jude Bellingham y Federico Valverde, buscará desmontar el bloque medio del Rayo, mientras que el Rayo se apoyará en rápidos contraataques por medio de Andrei Rațiu y Sergio Camello. Con la posición en la tabla en este arranque de liga en juego, el derbi del sábado promete grandes emociones desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Rayo Vallecano: Cardenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Lopez, Valentin, Diaz; Tsitaishvili, Camello, A Garcia

Noticias de los equipos y plantillas

Real Madrid contra Rayo Vallecano alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formación
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisAntonio RüdigerAntonio RüdigerT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorE. CamavingaE. CamavingaB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. MbappeD. CardenasD. CardenasA. PedrosaA. PedrosaP. CissP. CissF. LejeuneF. LejeuneA. RatiuA. RatiuP. DiazP. DiazÁlvaro GarcíaÁlvaro GarcíaUnai LópezUnai LópezO. ValentinO. Valentinteam-logoG. BouareS. CamelloS. Camello
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

Rayo Vallecano

Manager

  • J. Mourinho
  • B. San Jose

El Real Madrid afronta este encuentro sin tres jugadores del primer equipo. Eder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy figuran todos como lesionados, lo que deja a Mourinho con decisiones por tomar en defensa y ataque. No se ha confirmado ninguna alineación probable y se esperan novedades más cerca del inicio.

El Rayo Vallecano afronta sus propias preocupaciones por lesión. El portero Augusto Batalla sigue de baja, una situación que llevó al fichaje a préstamo el último día de mercado de Emil Audero desde el Como. Isi Palazon también está ausente por lesión. No hay sanciones registradas en ninguno de los dos equipos y el Rayo no ha publicado a estas alturas ningún once confirmado.

Forma

RMA

RMA - Formulario

ESP
W1-2
RSO
W4-1
MAL
W4-0
BET
L1-0
INT
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RAY

RAY - Formulario

IPS
L3-0
SEV
L2-1
ALA
D1-1
BAR
L5-2
SAN
W3-2
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Real Madrid llega a este partido en excelente forma, con victoria en sus cinco encuentros más recientes entre LaLiga y amistosos de pretemporada. Solo en LaLiga, ha ganado tres partidos seguidos, incluido un triunfo por 4-0 sobre el Malaga el 30 de agosto y una victoria por 4-1 contra la Real Sociedad cuatro días antes. En esos tres partidos de liga, el Madrid ha marcado nueve goles y ha encajado dos, con el triunfo a domicilio ante el Espanyol completando una serie de resultados sólida.

El balance reciente del Rayo Vallecano deja una lectura complicada. Solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos, un triunfo de pretemporada sobre el Sporting Charleroi. En LaLiga, ha sumado un punto en tres encuentros, con un empate 1-1 ante el Deportivo Alaves antes de perder contra el Sevilla y luego sufrir esa dura derrota por 5-2 ante el Barcelona el 31 de agosto. El Rayo ha marcado cuatro goles y ha encajado nueve en sus cinco actuaciones más recientes.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Real MadridEmpateRayo Vallecano
2
3
0
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
8Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en LaLiga el 1 de febrero de 2026, con victoria del Real Madrid por 2-1 en el Bernabeu. Antes de eso, el Rayo empató sin goles con el Madrid en Vallecas en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Real Madrid ha ganado dos, ha empatado dos y no ha perdido ninguno, con el Rayo sin victorias en esa racha. El duelo más dramático del conjunto de datos fue un empate 3-3 en Vallecas en diciembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
AlavésAlavésALA
4310103+710
W
W
D
W
3
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
5
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
6
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
7
SevillaSevillaSEV
421176+17
D
L
W
W
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
L
W
W
D
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
11
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
D
L
L
W
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
15
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
4013512-71
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
401319-81
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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