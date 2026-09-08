Previa del Real Madrid vs Rayo Vallecano de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Real Madrid vs Rayo Vallecano: detalles del partido

Primera División - Jornada 5 12 sept 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid y Rayo Vallecano comenzarán el 12 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Derbi madrileño en la capital

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu para recibir a su vecino Rayo Vallecano en la jornada 5 de la temporada 2026/27 de LaLiga. Tras una semana exigente que incluyó una derrota doméstica y el estreno entre semana en la Champions League, el conjunto blanco aspira a amarrar una victoria decisiva en casa para no perder el ritmo en la carrera por el título. Para el Rayo Vallecano, realizar el corto desplazamiento por la ciudad tras una victoria dramática supone un impulso extra de confianza mientras busca alterar los planes de su rival capitalino.

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El revés del conjunto blanco en la jornada 4: tropiezo a domicilio ante el Real Betis

El Real Madrid afronta el sábado en busca de una fuerte reacción en la competición doméstica después de caer 1-0 a domicilio ante el Real Betis en el Estadio de La Cartuja en la jornada 4 (4 de septiembre). Pese a generar ocasiones con un frente de ataque liderado por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, el Madrid encajó un gol de Troy Parrott en el minuto 81. Mbappé vio cómo le detenían un penalti en el tiempo añadido, lo que dejó al Real Madrid sin premio y con la motivación de recuperar su pegada en casa.

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El doblete de Camello para los franjirrojos hunde al Racing Club

El Rayo Vallecano visita el Bernabéu con la moral alta tras una explosiva victoria en casa por 3-2 sobre el Real Racing Club en la jornada 4 (5 de septiembre). Andrei Rațiu abrió el marcador en el minuto 17 antes de que el delantero Sergio Camello firmara una actuación decisiva con dos goles (43', 47'). Pese a las tarjetas rojas en los últimos minutos para Fran Pérez y Jorge de Frutos, el Rayo resistió durante el tiempo añadido para asegurar los tres puntos en un dramático partido de cinco goles.

Orgullo capitalino y puntos vitales en juego

Históricamente, las visitas al Bernabéu suponen una batalla cuesta arriba para el Rayo Vallecano, aunque los partidos entre estos vecinos madrileños presentan de forma constante un ritmo alto y duelos físicos intensos. El motor creativo en el centro del campo del Real Madrid, liderado por Jude Bellingham y Federico Valverde, buscará desarmar el bloque medio del Rayo, mientras que el conjunto franjirrojo se apoyará en rápidos contraataques a través de Andrei Rațiu y Sergio Camello. Con la posición liguera de este inicio de curso en juego, el derbi del sábado promete grandes emociones desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

El Real Madrid llega a este encuentro sin tres jugadores del primer equipo. Eder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy figuran todos como lesionados, lo que deja a Mourinho con decisiones por tomar en defensa y ataque. No se ha confirmado ninguna alineación probable, y se esperan actualizaciones más cerca del inicio del partido.

El Rayo Vallecano afronta sus propias preocupaciones por lesiones. El portero Augusto Batalla sigue de baja, una situación que provocó la cesión el último día de mercado de Emil Audero desde el Como. Isi Palazon también está ausente por lesión. No hay sanciones registradas para ninguno de los dos equipos, y el Rayo tampoco ha dado a conocer un once inicial confirmado por el momento.

Forma

El Real Madrid llega a este partido en excelente forma, con victorias en sus cinco encuentros más recientes entre LaLiga y amistosos de pretemporada. Solo en LaLiga, ha ganado tres partidos seguidos, incluido un triunfo por 4-0 sobre el Malaga el 30 de agosto y una victoria por 4-1 ante la Real Sociedad cuatro días antes. A lo largo de esos tres encuentros ligueros, el Madrid ha marcado nueve goles y ha encajado dos, con la victoria a domicilio ante el Espanyol completando una serie de resultados solvente.

El balance reciente del Rayo Vallecano invita al pesimismo. Solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos, un triunfo de pretemporada sobre el Sporting Charleroi. En LaLiga, ha sumado un punto en tres encuentros, empatando 1-1 con el Deportivo Alaves antes de perder contra el Sevilla y luego sufrir esa dura derrota por 5-2 ante el Barcelona el 31 de agosto. El Rayo ha marcado cuatro goles y ha encajado nueve en sus cinco compromisos más recientes.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en LaLiga el 1 de febrero de 2026, con victoria del Real Madrid por 2-1 en el Bernabeu. Antes de eso, el Rayo frenó al Madrid con un empate sin goles en Vallecas en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Real Madrid ha ganado dos, ha empatado dos y no ha perdido ninguno, mientras que el Rayo no ha logrado ninguna victoria en esa racha. El encuentro más dramático del conjunto de datos fue un empate 3-3 en Vallecas en diciembre de 2024.