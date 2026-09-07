Previa del Real Madrid vs. Inter de la Liga de Campeones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Real Madrid vs Inter: detalles del partido

Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid e Inter de Milán comenzarán el 8 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

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Choque entre gigantes europeos en la jornada 1

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu para abrir su campaña en la Liga de Campeones de la UEFA ante la potencia italiana Inter de Milán. Tras un frustrante fin de semana en LaLiga, el conjunto blanco busca reaccionar de inmediato en el escenario europeo y marcar el tono de su campaña de grupo. Para el Inter de Milán, un viaje a Madrid tras una vibrante victoria liguera representa una gran oportunidad para enviar un aviso temprano ante un rival directo del grupo.

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La frustración del fin de semana del Real Madrid: tropiezo ante el Real Betis

El Real Madrid llega al martes en busca de una rápida reacción después de sufrir una derrota por 1-0 a domicilio ante el Real Betis en LaLiga en la jornada 4 (4 de septiembre). Pese a controlar la posesión y alinear un frente ofensivo con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, el Madrid encajó el gol de la victoria en el minuto 81, obra de Troy Parrott. Un penalti lanzado por Mbappé en el tiempo añadido fue detenido, lo que dejó al Real Madrid sin premio y con la necesidad urgente de recuperar su eficacia de cara a portería.

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La remontada de cinco goles de los nerazzurri ante el Napoli

El Inter de Milán llega a Madrid rebosante de confianza tras firmar una dramática victoria por 3-2 sobre el SSC Napoli en San Siro en la Serie A, en la jornada 3 (5 de septiembre). Después de verse 2-0 abajo al inicio de la segunda parte, Lautaro Martínez inició la remontada con un gol en el minuto 56 antes de que Marcus Thuram igualara en el 82. Después, Martínez completó la heroica remontada con el gol de la victoria en el tiempo añadido del minuto 90 para sumar los tres puntos y enviar al Inter a Madrid con una gran inercia.

Pedigrí europeo y dominio temprano en el grupo

Los enfrentamientos entre estos dos pesos pesados continentales suelen producir batallas tácticas de alta intensidad. Los rápidos ataques por banda del Real Madrid, a través de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, pondrán a prueba la estructura defensiva de tres hombres del Inter, mientras que la dupla ofensiva formada por Lautaro Martínez y Marcus Thuram supondrá una amenaza constante en los contraataques rápidos. Con márgenes mínimos separando a la élite europea, el duelo del martes promete drama del máximo nivel desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Diaz, Vinicius Jr; Mbappe

Inter de Milán: Martinez; Bastoni, Bisseck, Akanji; Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Thuram

Noticias de los equipos y plantillas

El Real Madrid está dirigido por Jose Mourinho, aunque no se han informado lesiones ni sanciones confirmadas antes de este partido. En este momento no se ha confirmado ningún posible once inicial y se esperan más novedades a medida que se acerque el saque inicial.

El Inter está liderado por Cristian Chivu y, de igual modo, no se ha confirmado ninguna noticia sobre lesiones o sanciones en la plantilla visitante. La información de ambos equipos se actualizará a medida que haya novedades.

Forma

El Real Madrid llega en una forma doméstica sobresaliente, con victorias en sus cinco partidos más recientes entre LaLiga y amistosos de pretemporada. Su última actuación fue un contundente triunfo por 4-0 sobre el Malaga en LaLiga, después de un 4-1 ante la Real Sociedad tres días antes. El equipo de Mourinho también ganó por 1-2 a domicilio al Espanyol, demostrando su capacidad para rendir fuera de casa. En esos cinco partidos, el Real Madrid marcó 13 goles y encajó solo cuatro.

El Inter también atraviesa un gran momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los únicos puntos que dejó escapar llegaron en un empate 1-1 con el AC Milan en pretemporada. Desde entonces, el equipo de Chivu no ha perdido, incluyendo un triunfo por 4-1 sobre el Monza en la Serie A y una victoria por 0-1 en Cagliari el 30 de agosto. El Inter marcó ocho goles en sus últimos cinco encuentros y encajó tres.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en la Champions League el 7 de diciembre de 2021, cuando el Real Madrid ganó por 2-0 en el Bernabeu. En los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos en la Champions League, el Real Madrid no ha perdido ni una sola vez, con tres victorias y ningún empate. En esa racha, el Real Madrid ganó 1-0 en Milán en septiembre de 2021, venció 2-0 a domicilio al Inter en noviembre de 2020 y se impuso por un ajustado 3-2 en un duelo vibrante en el Bernabeu a principios de ese mismo mes.