El Real Betis-Barcelona comienza el 17 de octubre de 2026 a las 12:30 EST y las 16:30 GMT.
El campeón de LaLiga, en plena forma, afronta una dura prueba ante el Betis
El Barça mantuvo su inicio de temporada perfecto con una cómoda victoria por 3-0 ante el Getafe. Marcaron Anthony Gordon (su primer gol en LaLiga), Gabriel Jesus y Jules Kounde. El equipo de Hansi Flick lleva ocho victorias en ocho partidos, aventaja en cinco puntos a su perseguidor más cercano, el Atleti, y ha demostrado la profundidad de su plantilla pese a la ausencia por lesión de su capitán Raphinha, su jugador más productivo en lo que va de temporada. Ahora le espera una visita a un Real Betis que sigue mejorando a las órdenes del veterano Manuel Pellegrini.
La otra clave
El Betis prolongó su buen inicio de temporada con una entretenida victoria por 5-2 sobre Osasuna. El veterano centrocampista Isco firmó un doblete para los locales, que suman ya 19 puntos después de ocho jornadas gracias a un notable balance de seis victorias. El Estadio de La Cartuja estará, sin duda, volcado con la visita del campeón. Pellegrini tendrá que encontrar la forma de sobreponerse a un pobre balance de 29 derrotas en sus 40 enfrentamientos con el Barcelona.
Datos clave y lesiones
- Ambos equipos han marcado en sus últimos seis enfrentamientos.
- El Betis no gana al Barcelona en LaLiga desde diciembre de 2021.
- El portero del Betis Alvaro Valles promedia 4,3 paradas por partido en LaLiga esta temporada, la cifra más alta de la competición.
- Las ocho victorias del Barcelona en sus primeros ocho partidos igualan un récord del club establecido en la temporada 2013-14.
- La joven estrella del Barça Lamine Yamal lidera LaLiga con cinco asistencias. También suma siete goles.
Novedades de los equipos y plantillas
Real Betis contra Barcelona alineaciones probables
Manager
- M. Pellegrini
Estado de forma
Balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|8
|8
|0
|0
|34
|7
|+27
|24
W
W
W
W
W
|2
|8
|6
|1
|1
|18
|8
|+10
|19
W
W
W
W
L
|3
|8
|6
|1
|1
|14
|9
|+5
|19
W
D
W
W
W
|4
|8
|6
|0
|2
|19
|8
|+11
|18
W
L
W
W
L
|5
|8
|4
|2
|2
|13
|12
|+1
|14
D
L
W
W
D
|6
|8
|4
|1
|3
|12
|15
|-3
|13
W
W
L
W
D
|7
|8
|3
|2
|3
|12
|8
|+4
|11
L
D
L
L
W
|8
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|+1
|10
L
D
L
D
W
|9
|8
|1
|5
|2
|8
|6
|+2
|8
D
W
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
W
W
L
|11
|8
|2
|2
|4
|13
|13
|0
|8
L
W
W
L
L
|12
|8
|2
|2
|4
|11
|11
|0
|8
D
L
L
W
D
|13
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
W
L
W
L
|14
|8
|2
|2
|4
|4
|10
|-6
|8
L
W
L
D
D
|15
|8
|2
|2
|4
|13
|23
|-10
|8
D
L
L
W
L
|16
|8
|2
|2
|4
|8
|18
|-10
|8
L
D
L
L
L
|17
|7
|1
|3
|3
|11
|15
|-4
|6
D
L
L
D
W
|18
|8
|1
|3
|4
|11
|17
|-6
|6
D
W
L
D
L
|19
|8
|1
|2
|5
|6
|15
|-9
|5
D
L
W
L
L
|20
|8
|0
|4
|4
|4
|13
|-9
|4
D
L
L
D
D