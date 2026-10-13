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Primera División
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Previa del Real Betis-Barcelona en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
L. Yamal
A. Gordon

Previa completa del partido entre el Real Betis, en plena forma, y el Barcelona, líder de LaLiga. Analizamos la táctica, las novedades de ambos equipos, su estado de forma y mucho más.

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Primera División - Jornada 9
Estadio de La Cartuja

El Real Betis-Barcelona comienza el 17 de octubre de 2026 a las 12:30 EST y las 16:30 GMT.

El campeón de LaLiga, en plena forma, afronta una dura prueba ante el Betis

El Barça mantuvo su inicio de temporada perfecto con una cómoda victoria por 3-0 ante el Getafe. Marcaron Anthony Gordon (su primer gol en LaLiga), Gabriel Jesus y Jules Kounde. El equipo de Hansi Flick lleva ocho victorias en ocho partidos, aventaja en cinco puntos a su perseguidor más cercano, el Atleti, y ha demostrado la profundidad de su plantilla pese a la ausencia por lesión de su capitán Raphinha, su jugador más productivo en lo que va de temporada. Ahora le espera una visita a un Real Betis que sigue mejorando a las órdenes del veterano Manuel Pellegrini.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La otra clave

El Betis prolongó su buen inicio de temporada con una entretenida victoria por 5-2 sobre Osasuna. El veterano centrocampista Isco firmó un doblete para los locales, que suman ya 19 puntos después de ocho jornadas gracias a un notable balance de seis victorias. El Estadio de La Cartuja estará, sin duda, volcado con la visita del campeón. Pellegrini tendrá que encontrar la forma de sobreponerse a un pobre balance de 29 derrotas en sus 40 enfrentamientos con el Barcelona.

Real Betis Balompie v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Datos clave y lesiones

  • Ambos equipos han marcado en sus últimos seis enfrentamientos.
  • El Betis no gana al Barcelona en LaLiga desde diciembre de 2021.
  • El portero del Betis Alvaro Valles promedia 4,3 paradas por partido en LaLiga esta temporada, la cifra más alta de la competición.
  • Las ocho victorias del Barcelona en sus primeros ocho partidos igualan un récord del club establecido en la temporada 2013-14.
  • La joven estrella del Barça Lamine Yamal lidera LaLiga con cinco asistencias. También suma siete goles.

Novedades de los equipos y plantillas

Real Betis contra Barcelona alineaciones probables

Manager

  • M. Pellegrini

Estado de forma

BET

BET - Formulario

LIL
W2-3
VIL
W1-2
GET
W1-0
COR
D1-1
OSA
W5-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BAR

BAR - Formulario

FEY
W5-1
LEV
W2-4
SAN
W7-2
SEV
W1-3
GET
W3-0
Gol marcado (encajado)
22/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Real BetisEmpateBarcelona
0
2
3
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
Copa del Rey
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
8Goles marcados16
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
W
W
W
W
L
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
W
D
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
L
D
L
D
W
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
L
W
W
L
L
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
D
L
L
D
W
18
ElcheElcheELC
81341117-66
D
W
L
D
L
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
D
L
W
L
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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