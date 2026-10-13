Primera División - Jornada 9 17 oct 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

El Real Betis-Barcelona comienza el 17 de octubre de 2026 a las 12:30 EST y las 16:30 GMT.

El campeón de LaLiga, en plena forma, afronta una dura prueba ante el Betis

El Barça mantuvo su inicio de temporada perfecto con una cómoda victoria por 3-0 ante el Getafe. Marcaron Anthony Gordon (su primer gol en LaLiga), Gabriel Jesus y Jules Kounde. El equipo de Hansi Flick lleva ocho victorias en ocho partidos, aventaja en cinco puntos a su perseguidor más cercano, el Atleti, y ha demostrado la profundidad de su plantilla pese a la ausencia por lesión de su capitán Raphinha, su jugador más productivo en lo que va de temporada. Ahora le espera una visita a un Real Betis que sigue mejorando a las órdenes del veterano Manuel Pellegrini.

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La otra clave

El Betis prolongó su buen inicio de temporada con una entretenida victoria por 5-2 sobre Osasuna. El veterano centrocampista Isco firmó un doblete para los locales, que suman ya 19 puntos después de ocho jornadas gracias a un notable balance de seis victorias. El Estadio de La Cartuja estará, sin duda, volcado con la visita del campeón. Pellegrini tendrá que encontrar la forma de sobreponerse a un pobre balance de 29 derrotas en sus 40 enfrentamientos con el Barcelona.

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Datos clave y lesiones

Ambos equipos han marcado en sus últimos seis enfrentamientos.

El Betis no gana al Barcelona en LaLiga desde diciembre de 2021.

El portero del Betis Alvaro Valles promedia 4,3 paradas por partido en LaLiga esta temporada, la cifra más alta de la competición.

Las ocho victorias del Barcelona en sus primeros ocho partidos igualan un récord del club establecido en la temporada 2013-14.

La joven estrella del Barça Lamine Yamal lidera LaLiga con cinco asistencias. También suma siete goles.

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