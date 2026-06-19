World Cup - Copa del Mundo - Grupo B BC Place Vancouver

Suiza y Canadá jugarán el 24 de junio de 2026 a las 15:00 EST (19:00 GMT).

¿Cómo está el Grupo B del Mundial?

Suiza empezó con un 1-1 ante Catar y luego venció 4-1 a Bosnia. Los suplentes Johan Manzambi (20 años) y Rubén Vargas, más el capitán Granit Xhaka, marcaron.

Canadá, anfitrión y 30º de la FIFA, empató 1-1 con Bosnia y luego goleó 6-0 a Catar, que acabó con nueve. Alphonso Davies, del Bayern, fue suplente y no jugó. Todo indica que ambos equipos lucharán por el primer puesto del Grupo B.

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Posible once de Suiza:

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

Posible once de Canadá ante Suiza

Crepeau; Johnson, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Claves de Suiza y planteamiento técnico

Murat Yakin, de 51 años, dirige a Suiza y posee amplia experiencia como entrenador de clubes en su país. El capitán Granit Xhaka ha brillado esta temporada con el Sunderland, al que ha llevado a mantener la categoría en la Premier League con antelación en su primera temporada tras el regreso a la máxima categoría. El exjugador del Arsenal y del Leverkusen es el eje del equipo, al que ha guiado, contra todo pronóstico, a disputar la Europa League la próxima temporada. Esta será la cuarta participación de Xhaka en un Mundial.

El portero Yann Sommer y el central Manuel Akanji lideran la defensa, mientras que Breel Embolo aporta desequilibrio en ataque. Suiza ha disputado 13 Copas del Mundo; en 2006 batió el curioso récord de ser eliminada sin encajar gol.

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Jugadores clave de Canadá y enfoque técnico

El seleccionador Jesse Marsch, exentrenador del Leeds United, se apoyará en el lateral izquierdo del Bayern de Múnich Alphonso Davies, quien regresó tras una larga lesión en las semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG. También destacan el centrocampista del Sassuolo Ismael Kone y el delantero de la Juventus Jonathan David.

La selección masculina de Canadá se ha clasificado para la Copa del Mundo de la FIFA en tres ocasiones: 1986, 2022 y 2026. Davies marcó el primer gol de su país en un Mundial, ante Croacia en 2022. Marsch, de 52 años, jugó 14 temporadas en la MLS de Estados Unidos en los 90 y 2000 y vistió la camiseta de su país en dos ocasiones.

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Convocatoria de 26 jugadores de Suiza

Porteros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defensas: Manuel Akanji (Inter de Milán), Aurele Amenda (Eintracht Fráncfort), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodríguez (Real Betis) y Silvan Widmer (Maguncia).

Centrocampistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow y Rubén Vargas (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) y Denis Zakaria (Mónaco).

Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Convocatoria de 26 jugadores de Canadá

Porteros: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defensas: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsella), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Niza), Alphonso Davies (Bayern Múnich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Centrocampistas: Stephen Eustaquio (Oporto), Ismael Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Ángeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Noticias de los equipos y convocatorias

Suiza, dirigida por Murat Yakin, no reporta lesiones ni sanciones; la alineación se anunciará cerca del inicio.

Canadá, dirigida por Jesse Marsch, tampoco ha reportado lesiones ni suspensiones y mantiene en reserva su posible once. Más información se ofrecerá cerca del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Suiza llega con una racha irregular: una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. En el más reciente, el 13 de junio, igualó 1-1 con Catar en el Mundial tras dominar hasta un autogol en el 94’. Antes del torneo, igualó 1-1 con Australia el 6 de junio y venció 4-1 a Jordania el 31 de mayo. En marzo empató 0-0 con Noruega y luego cayó 3-4 ante Alemania, lo que expuso vulnerabilidades defensivas. Marcó seis goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Canadá presenta una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina en el Mundial el 12 de junio, igualó 1-1 con Irlanda el 5 de junio y venció 2-0 a Uzbekistán el 2 de junio. Antes, igualaron 0-0 con Túnez y 2-2 con Islandia. En esos cinco duelos marcaron seis goles y encajaron cuatro.

Historial de enfrentamientos directos

SUI Último partidos CAN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Switzerland 1 - 3 Canadá 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Ambos equipos se han visto las caras solo una vez: el 15 de mayo de 2002, cuando Canadá ganó 3-1 en un amistoso en Suiza. El duelo de Vancouver será el segundo.

Clasificación

En el Grupo B, Suiza lidera y Canadá es segundo, a la espera de la última jornada.