Previa del partido Jordania - Argentina de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Jordania vs. Argentina: detalles del partido

El partido entre Jordania y Argentina comenzará el 28 de junio de 2026 a las 02:00 GMT y a las 22:00 EST (el 27 de junio).

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Jordania contra Argentina: contexto del partido

El choque en California es clave: ambas selecciones buscan afianzar su campaña tras una exigente segunda ronda. La dinámica del torneo ha cambiado y, en el Levi’s Stadium, el margen de error es mínimo. La adaptabilidad táctica y la rápida recuperación física marcarán la eliminatoria.

El técnico de Jordania, Jamal Sellami, busca que su equipo mantenga la concentración defensiva y la puntería, con una disciplina táctica que le permita controlar el partido ante un rival de élite. Los “Chivalrous” confiarán en su velocidad en ataque y en un juego de transición peligroso, dirigido por Sellami, para imponer ritmo, dominar el centro del campo y superar una defensa sudamericana fuerte y ordenada. Del otro lado está Argentina, ambiciosa y ordenada, dirigida por el experimentado Lionel Scaloni. Con un plantel de gran nivel físico y técnico, la Albiceleste muestra un ataque letal y un esquema agresivo que rinde mejor cuando impera la disciplina bajo presión.

En el moderno San Francisco Bay Area Stadium, será una partida de ajedrez táctico entre Sellami y Scaloni, donde la comunicación en el medio y el rápido seguimiento vertical resultarán decisivos. Argentina buscará sellar su clasificación bajo el liderazgo de Scaloni, mientras que Jordania aspira a aprovechar el plan de Sellami y lograr un resultado histórico. Con las opciones de grupo en juego, ambos equipos priorizarán la eficacia y la intensidad desde el primer minuto.

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¿Cómo les fue a ambos equipos en la segunda jornada?

Argentina 2-0 Austria

La selección de Scaloni mostró gran disciplina y autoridad en el Dallas Stadium. Manteniendo su portería a cero, venció 2-0 a Austria. La Albiceleste se adelantó en el 38’ cuando Lionel Messi, tras fallar un penal, marcó con un remate certero.

Austria buscó estabilidad defensiva, pero le faltaron ocasiones claras ante la presión argentina. La zaga de Scaloni, liderada por Romero y Martínez, cerró espacios y cortó transiciones. En la segunda parte impusieron aún más su orden y Messi sentenció con su doblete en el 90+5′.

Más información: Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de la historia del Mundial tras superar el penalti fallado ante Austria.

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Jordania 1-2 Argelia

Los de Sellami, en el San Francisco Bay Area Stadium, cedieron en los últimos minutos y cayeron 2-1 ante una eficaz Argelia. Los “Caballeros” empezaron con un plan perfecto y adelantaron en el 36’ por medio de Nizar Al-Rashdan tras un error defensivo.

Sin embargo, en la segunda parte la presión argelina desmoronó su estructura. Los de Sellami, pese a su solidez física, cedieron el control y encajaron el 1-1 de Benbouali en el 69'. Una pérdida de balón en la transición costó caro: Amine Gouiri sentenció con precisión en el 82’. Los cambios ofensivos finales de Jordania no bastaron para superar una defensa sólida, y se quedó sin puntos en el Grupo J.

¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Jordania (Jamal Sellami)

No debe renunciar al valiente esquema ofensivo de alto ritmo que les dio la ventaja inicial. Los movimientos verticales, las rotaciones por las bandas y la transición rápida, liderada por jugadores como Musa Al-Taamari, muestran que Jordania tiene las herramientas para competir.

Sin embargo, Sellami debe asegurarse de que su equipo mantenga una concentración defensiva total ante rivales que dominan la posesión. En su último partido, la agresividad de Jordania dejó espacios que costaron una derrota 2-1 en los minutos finales. Ante la potencia física y táctica de Argentina, perder el balón en la salida de juego puede ser letal. Su principal ajuste debe ser el pivote defensivo: exigir a centrocampistas como Noor Al-Rawabdeh y Nizar Al-Rashdan que mantengan una estricta posición para cerrar espacios y proteger a la defensa de tres.

Argentina (Lionel Scaloni)

Scaloni no debe cambiar el esquema que le dio el control y la victoria 2-0 ante Austria. La defensa liderada por Romero y Martínez, y el equilibrio de De Paul, siguen siendo clave. Pero ante líneas rivales más reacias, debe afinar el control y la circulación del balón.

Ante la presión alta y las rápidas transiciones de Jordania, circular el balón en horizontal o ralentizarlo en el centro provocará agotamiento y ataques previsibles. Scaloni debe acelerar el juego desde la recuperación: Mac Allister y Fernández deben lanzar verticalmente la pelota. Al avanzar, deberá explotar los espacios que se generen en las bandas y lanzar desmarques profundos para estirar la defensa rival. Así se crearán los huecos que Lionel Messi necesita para recibir con campo libre.

¿Hay novedades en la convocatoria de Argentina para el tercer partido?

Noticias del equipo de Jordania

La plantilla de Sellami, motivada tras la ajustada derrota ante Argelia, llega sin lesiones ni sanciones y apostará por su equilibrado 3-4-3. El portero Yazeed Abulaila seguirá bajo los palos, resguardado por los centrales Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab y Husam Abu Dahab, quien ya tiene una amarilla y debe evitar otra.

En el medio, Ihsan Haddad y Mohammad Abu Taha cubrirán las bandas en transición, mientras que Noor Al-Rawabdeh y Nizar Al-Rashdan —autor de un gol en la primera parte ante Argelia— tratarán de romper el juego argentino en el centro. En ataque, el talismán Musa Al-Taamari actuará en la derecha, Mahmoud Al-Mardi en la izquierda y Ali Olwan como referente en punta.

Noticias del equipo argentino

Scaloni cuenta con plantel completo y sin lesiones ni sanciones tras vencer a Austria. Se prevé que la Albiceleste mantenga su 4-4-2 fluido y equilibrado. El portero de élite Emiliano Martínez lidera una defensa de cuatro: Cristian Romero y Lisandro Martínez en el centro, Nahuel Molina en la derecha y Facundo Medina en la izquierda, este último con una tarjeta amarilla.

En el medio, Rodrigo De Paul y Thiago Almada presionan y distribuyen con inteligencia por las bandas, mientras Alexis Mac Allister y Enzo Fernández imponen el ritmo desde atrás. Arriba, el capitán Lionel Messi, en gran momento tras marcar dos goles en la segunda jornada, formará dupla con Lautaro Martínez.

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Duelos clave entre Jordania y Argentina

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Lionel Messi vs. Yazan Al-Arab

Consolidado como referente del ataque de Scaloni, Messi mantiene energía y confianza. Ante Austria jugó detrás del punta, lideró la creación y marcó dos goles. Para romper la sólida defensa de Jordania, Messi deberá moverse con inteligencia, regatear y abrir espacios para los extremos.

Su marcador será el central Al-Arab, baluarte defensivo de Sellami. Ante Argelia lideró el bloque de tres centrales bajo intensa presión. A pesar de los problemas defensivos de Jordania, su fuerza y dominio aéreo le permiten plantar cara a los delanteros de élite. Debe mantener concentración y comunicación constantes con Abdallah Nasib y Husam Abu Dahab para frenar las penetraciones de Messi y evitar que Argentina tome ritmo en las transiciones.

Nizar Al-Rashdan contra Alexis Mac Allister

Al-Rashdan, motor del centro del campo de los “Caballeros”, debe imponer el ritmo de posesión y abrir espacios. Ante Argelia mostró inteligencia y llegada, y marcó el primer gol. Ante Argentina deberá encontrar espacios, lanzar pases verticales rápidos y alimentar las subidas de extremos como Musa Al-Taamari. Si consigue girarse y enfrentar a la defensa, su visión será un peligro constante para el bloque argentino.

El centrocampista argentino Mac Allister buscará cortar el ritmo creativo rival. Fue clave en la segunda jornada, con gran trabajo táctico y distribución horizontal en la goleada ante Austria. Su labor defensiva y su disciplina en las transiciones se pondrán a prueba en el estadio de la Bahía de San Francisco. Junto a Enzo Fernández, debe cerrar espacios, presionar los puntos de construcción de Al-Rashdan y resguardar a la defensa para evitar que el rival domine el centro del campo y acorrala a Argentina.

¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo J?

Tras la segunda jornada, el Grupo J está muy igualado. Argentina lidera con 6 puntos y una diferencia de +4, y ya está en octavos tras ganar 2-0 a Austria.

Argelia es segunda con cuatro puntos y +1 de diferencia, seguida de Austria, con uno y −2, tras ganar 2-1 a Jordania, aún última sin puntos y con −1. El duelo de la tercera jornada en el San Francisco Bay Area Stadium es clave: ambos equipos buscan la clasificación directa o, al menos, mantenerse en la lucha para la repesca.

Si Argentina gana

Una victoria de Scaloni llevaría a Argentina a 9 puntos, le daría el primer lugar del grupo y lo clasificaría con el mejor impulso. En cambio, dejaría a Jordania sin puntos, eliminándolo del torneo.

Si gana Jordania

Si los de Sellami ganan, llegarían a 3 puntos y seguirían vivos. Para clasificar directamente como segundos, necesitarían que Austria venciera a Argelia y una diferencia de goles favorable. Si Argelia no pierde, Jordania se quedaría tercera con tres puntos y dependería de la repesca, lo que complicaría su continuidad.

Un empate

Un empate dejaría a Argentina con 7 puntos y le daría el primer lugar, salvo una goleada de Argelia sobre Austria que invirtiera la diferencia de goles. Jordania, con un solo punto, quedaría casi eliminada, pues esa suma, con diferencia negativa, nunca ha bastado para optar a repesca.

Noticias de los equipos y convocatorias

La selección de Jordania, dirigida por Jamal Sellami, no ha reportado lesiones ni sanciones. Aún no se confirma la alineación. Más detalles se anunciarán cerca del inicio del partido.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, tampoco ha revelado su posible once; no hay lesiones ni sanciones. Como Argentina ya está en octavos, podría rotar a sus titulares.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Jordania ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, con un único empate 2-2 ante Nigeria en marzo. Su más reciente fue una derrota 2-1 contra Argelia en la fase de grupos del Mundial, donde un gol tardío de Amine Gouiri eliminó sus opciones. También cayó 3-1 ante Austria y 2-0 frente a Colombia en un amistoso de junio. En sus últimos cinco encuentros marcó cinco goles y encajó once.

Argentina ha ganado sus últimos cinco partidos, con 15 goles a favor y ninguno en contra. Su último encuentro fue un 2-0 ante Austria, con doblete de Messi. Antes venció 3-0 a Argelia en su debut mundialista y 5-0 a Zambia en marzo. Mantiene su portería imbatida en todos esos encuentros.

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos previos entre Jordania y Argentina.

Clasificación



